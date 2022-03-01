Віктор Жих: Матерям Росії (російською)

Их сожгли под Ирпенью,

На какой-то дороге,

В БТРе на трассе,

Джавелином в полете.



Не слыхали разрыва,

Только яркая вспышка, —

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна, ни покрышки.

И от них не осталось,

Сколько слезы не лей,

Ни петлички, ни лычки

Ни трусов, ни ремней.

Там — где крик петушиный

На заре по росе;

Там — где раньше машины

Мчались вдоль по шоссе;

Там где мостик и речка,

На обочине куст.

Там, куда на поминки

Матеря не придут.

Их сожгли в БТРе

И для них больше нет—

Ни любви, ни надежды

Только огненный след!

Как такое случилось?

Что забыли они

Посреди Украины,

А не русской земли?

Кто послал на убой их

В этот огненный ад,

Где тяжелые танки

Словно спички горят?

Этот карлик кровавый,

Этот русский тиран

Их отправил на смерть

Под огня ураган.

Что ему жизнь мальчишки,

Сына русской земли?

Их послали, чтоб смерть

В Украину несли.

Их послали ракетами

Бить по домам,

Убивая детей

Что попрятались там!

Их послали убить

Дух свободной земли,

И за это их всех

В БТРе сожгли.

Мать заплачет,

Узнав как погиб ее сын.

Но их тысячи,

Он далеко не один!

Сотни русских машин

По дорогам горят,

И такие вот парни

В лужах крови лежат.

Мать солдата России!

Просто, Русская Мать!

Не дай сыну

В преступной войне умирать!

Не пускай его

Смерть в Украину нести!

Убивать и сгореть

Среди братской земли!

Спаси сына!

Себя и его пожалей!

Сволочь путина

В бункере лучше убей!

СМЕРТЬ ПУТИНУ!

СЛАВА УКРАИНЕ!

ГЕРОЯМ СЛАВА!

2022