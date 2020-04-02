Сергій Дібров: Увага, планується злочин

Зараз я хочу пояснити, чому ініційована новоспеченим міністром Максимом Степановим постанова про нові карантинні обмеження є незаконною, більш того – злочинною, і чому її не можна виконувати.
1. Ми живемо у правовій державі.
Хто не згодний з цією тезою, можуть далі не читати. Живіть собі далі по поняттях.
3. В нашій державі діють закони, яких усі повинні дотримуватися.
– Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану”.
– Кодекс цивільного захисту України, в якому встановлено правовий режим наздвичайної ситуації.
Надзвичайні ситуації різного рівня відбуваються щодня: наприклад, пожежі, ДТП, зсуви на приморських схилах тощо.
Оголошення режиму надзвичайної ситуації стосується діяльності підприємств, установ, державних органів. За Кодексом, участь громадян в ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється виключно за їх згодою.
Зовсім інша справа — надзвичайний стан.
В період надзвичайного стану Конституція допускає обмеження певних прав громадян, примусову працю і навіть примусове відчудження майна громадян (ст. 41 Конституції).
Надзвичайний стан оголошує Президент України, а потім затверджує Верховна Рада.
– заборона перебувати в громадських місцях громадян, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
– заборона громадянам пересуватися групою осіб більш ніж дві особи;
– заборона відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;
– заборона відвідувати спортивні та дитячі майданчиків;
– заборона громадянам проводити всі масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші) заходи, у яких бере участь понад 10 осіб.
Ці заборони вочевидь обмежують конституційні свободи і права громадян, зокрема свободу пересування (ст. 33 Конституції України), право проведення мирних зборів (ст. 39 Конституції), право на свободу віросповідування, відправлення одноособово чи колективно релігійних культів (ст. 35 Конституції).
– право на свободу мирних зібрань може бути обмежено виключно судом (ст. 39 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ “Про правовий режим надзвичайного стану”);
– право проведення релігійних та інших заходів може бути обмежено в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 35 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ “Про правовий режим надзвичайного стану”).
Це виключні повноваження Президента, Верховної Ради України і суду.
Таким чином, першоквітневе офіційне повідомлення про те, що Кабінет Міністрів начебто планує запровадити “більш жорстки вимоги” і “заборони”, судячи з наявної інформації, свідчить про підготовку до злочину. Це дії, спрямовані на захоплення державної влади, у формі змови.
Прем’єр-міністр за посадою входить до Ради національної безпеки і оборони України. Ніщо у світі не заважало Кабінету міністрів ініціювати введення надзвичаного стану в діяти в законний спосіб – так, як передбачено ст. 5 Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”.
Але ж вони свідомо обрали інший шлях. Злочинний.
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.Конституція України
Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Про порушення порядку встановлення карантину, встановленого ст. 29 ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”, я вже навіть не говорю.
Проте зауважу, що згідно ст. 40 ЗУ “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” карантин може бути встановлений не інакще як у разі оголошення надзвичайного стану.