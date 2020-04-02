Сергій Дібров: Увага, планується злочин

Зараз я хочу пояснити, чому ініційована новоспеченим міністром Максимом Степановим постанова про нові карантинні обмеження є незаконною, більш того – злочинною, і чому її не можна виконувати.

1. Ми живемо у правовій державі.

Хто не згодний з цією тезою, можуть далі не читати. Живіть собі далі по поняттях.

2. В нашій державі діє Конституція, яка встановлює права громадян.

3. В нашій державі діють закони, яких усі повинні дотримуватися.

Зокрема, є:

– Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

– Кодекс цивільного захисту України, в якому встановлено правовий режим наздвичайної ситуації.

“Надзвичайний стан” і “надзвичайна ситуація” – не тотожні поняття.

Надзвичайні ситуації різного рівня відбуваються щодня: наприклад, пожежі, ДТП, зсуви на приморських схилах тощо. Оголошення режиму надзвичайної ситуації стосується діяльності підприємств, установ, державних органів. За Кодексом, участь громадян в ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється виключно за їх згодою. Зовсім інша справа — надзвичайний стан.

В період надзвичайного стану Конституція допускає обмеження певних прав громадян, примусову працю і навіть примусове відчудження майна громадян (ст. 41 Конституції).

Надзвичайний стан — справа дуже серйозна. Тому Конституція встановила особливий порядок його оголошення.

Надзвичайний стан оголошує Президент України, а потім затверджує Верховна Рада.

Зараз Кабінет міністрів оголосив в країні надзвичайну ситуацію. Так, має право і інколи навіть обов’язок.

Але ж 1 квітня 2020 року міністром охорони здоров’я Степановим було анонсовано влаштування таких заборон Кабміном:

– заборона громадянам перебувати в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

– заборона перебувати в громадських місцях громадян, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

– заборона громадянам пересуватися групою осіб більш ніж дві особи;

– заборона відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони;

– заборона відвідувати спортивні та дитячі майданчиків;

– заборона громадянам проводити всі масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші) заходи, у яких бере участь понад 10 осіб.

Ці заборони вочевидь обмежують конституційні свободи і права громадян, зокрема свободу пересування (ст. 33 Конституції України), право проведення мирних зборів (ст. 39 Конституції), право на свободу віросповідування, відправлення одноособово чи колективно релігійних культів (ст. 35 Конституції).

А тепер починається найцікавіше.

Так, звісно, конституційні права громадян не є абсолютними. Вони дійсно можуть бути обмеженими. Але:

– свобода пересування може бути обмежена в умовах надзвичайного стану , а не надзвичайної ситуації (ст. 33 Конституції, п. 1 частини першої ст. 16 ЗУ “Про правовий режим надзвичайного стану”);

– право на свободу мирних зібрань може бути обмежено виключно судом (ст. 39 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ “Про правовий режим надзвичайного стану”);

– право проведення релігійних та інших заходів може бути обмежено в умовах надзвичайного стану , а не надзвичайної ситуації (ст. 35 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ “Про правовий режим надзвичайного стану”).

Кабінет Міністрів України не має повноважень оголошувати надзвичайний стан і запроваджувати обмеження прав громадян.

Це виключні повноваження Президента, Верховної Ради України і суду.

Таким чином, першоквітневе офіційне повідомлення про те, що Кабінет Міністрів начебто планує запровадити “більш жорстки вимоги” і “заборони”, судячи з наявної інформації, свідчить про підготовку до злочину. Це дії, спрямовані на захоплення державної влади, у формі змови.

І не треба казати, що “уряд діяв в умовах “крайньої необхідності”, коли “не можна тягнути” і “треба діяти рішуче”.

Прем’єр-міністр за посадою входить до Ради національної безпеки і оборони України. Ніщо у світі не заважало Кабінету міністрів ініціювати введення надзвичаного стану в діяти в законний спосіб – так, як передбачено ст. 5 Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

Але ж вони свідомо обрали інший шлях. Злочинний.

Кримінальний кодекс України:

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Конституція України

Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.