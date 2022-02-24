Російські військові атаковали українські міста

Рівно о 5 ранку російські військові почали масовано обстрілювати українську військову інфраструктуру: аеродроми, склади тощо.

За повідомленням Генерального штабу України: “збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим”.

На всій території Україні введено воєнний стан.

Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам Російської Федерації. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.

Так, на об’їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.

Також, за інформацією командування Об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один, шостий літак збройних сил російської федерації.