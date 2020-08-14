Чи потрібні країні інтернати?

Саме для відповіді на це питання Міністерством соціальної політики за підтримки міжнародних донорських організацій в рамках великого проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України” й було запущено проект “Реформування інтернатних закладів для дітей”.

Підставою для цього стала розроблена ще у 2016 році Міністерством освіти і науки України Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. Згідно з даними Стратегії станом на 2016 рік в Україні налічувалося 751 інтернатний заклад для дітей, з яких 39 закладів — у системі МОЗ (у них живе та виховується 2773 дитини), 132 — у системі Мінсоцу (5087 дітей), 580 — у системі МОН (97 923 дитини). Загалом майже 106 тисяч дітей в країни перебувало у інтернатах. При цьому 92% з них мали родину, і лише 8% дітей в інтернатах – сироти.

Однією з 4 пілотних областей, де реалізується цей проект, стала Тернопільська область. А 01.12.2017 Міністерство соціальної політики України та Тернопільська обласна державна адміністрація уклали договір про співробітництво щодо реалізації на території області проєкту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, з метою надання підтримки області у впровадженні Національної стратегії деінституціалізації догляду та виховання дітей та реформування інтернатної системи. За для найбільш ефективного реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей, в рамках проєкту у 2019—2020 було сформовано консорціум у складі Оксфорд Полісі Менеджмент Лімітед (Велика Британія), Міжнародної благодійна організація “Партнерство «Кожній дитині» Україна, СОС Кіндердорф Інтернешнл та Українського фонд «Благополуччя дітей». Головним завданням цього Консорціуму стало консультування з питань проєкту «Розробка та впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів для дітей в Тернопільській області)».

Треба зазначити, що на початок проекту ситуація у Тернопільській області з системою інтернатів була значно краща за середню по країні. Так, загальна мережа інтернатних закладів у Тернопільській області станом на січень 2019 року об’єднувала 19 закладів та складалася із шкіл-інтернатів різного профілю (спеціальні, санаторні, спеціалізовані для обдарованих дітей), будинків-інтернатів системи соціального захисту, будинку дитини та дитячого будинку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центру тимчасового перебування дітей, які залишилися без опіки батьків. За офіційною інформацією, наданою директорами інтернатних закладів Тернопільської області, станом на початок 2019 року в інтернатних закладах перебувало 2443 вихованця, з яких на цілодобовій формі виховання перебувало 1407 дітей. Таким чином, беручі до уваги, що населення Тернопільської області складає близько 2,5% від населення всієї країни, можна бачити, що в цілому ситуація по області відповідала загальній ситуації по країні.

Головним гаслом проекту стала теза, що дитині в родині краще, ніж у інтернаті. Тому, виходячи з цього, Міжвідомча робоча група, що була утворена в області на виконання завдань проекту, яку очолили заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Устенко В.В., заступник голови Тернопільської обласної ради Крупа Л.Л. та керівник проекту ” Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області” Кузьмінський В.О.

Згідно з інформацією, що була надана під час прес-конференції Міжвідомчої робочої групи 31 липня 2020 року перед учасниками прес-туру “Чи можливе життя без інтернатів?”, сконцентрувала свою увагу на такі напрямки:

– попередження направлення дітей до інтернатних закладів

– підвищенню відповідальності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за захист дітей

– підтримку вразливих сімей з дітьми

– зменшенню залежності від інституційного догляду та виховання.

В рамках виконання проекту починаючи з травня 2019 була проведена наступна робота:

Проведення протягом травня-червня 2019 зональних міжвідомчих семінарів з питань деінституціалізації, розвитку послуг для сімей з дітьми та механізмів прийняття рішень в найкращих інтересах дитини.

Моніторинг становища сімей та родинного середовища, дітей, які цілодобово утримуються в закладах інституційного догляду. Вивчення ситуації щодо здатності батьків виховувати своїх дітей та забезпечувати їхню безпеку і розвиток у випадку повернення з інтернатного закладу.

Перегляд порядку влаштування дітей до інституційних закладів обласної комунальної власності різного типу і підпорядкування на основі механізму гейткіпінгу (запобігання розміщення дітей в інтернатних закладах).

Робота в об’єднаних територіальних громадах з питань розвитку послуг. Спонукання громад до введення посади фахівця із соціальної роботи.

Підбір і підготовка професійних патронатних вихователів для вирішення проблеми тимчасового догляду за дитиною, яка потребує захисту.

В наслідок проведенної роботи за період з 1 січня 2019 року по 1 травня 2020 року завдяки проєкту в Тернопільській області кількість дітей в інтернатних закладах на зменшилася 28,2 %, а чисельність дітей, ще перебували на цілодобовій формі виховання на 35,47%, що складає зараз усього 908 дітей. Але найбільш вагомим зниження чисельності вихованців інтернатів сталося у 6 закладах, трансформація яких реалізується в рамках Технічного завдання Консультантом, де чисельність дітей за аналогічний період знизилась на 48,6%, тобто з 520 станом на 01.01.2019 до 267 на 01.07.2020.

Для вироблення та прийняття ефективних управлінських рішень щодо трансформації конкретного інтернатного закладу напряму залежить він наявності достовірної, комплексної інформації щодо кожного вихованця закладу (причин його потрапляння в заклад, статус дитини, особливості її розвитку, стану здоров’я, освіта, а також сімейна ситуація, стан батьків чи осіб, які їх замінюють, майнові та житлові права дитини тощо) для вирішення зазначених завдань Консультантом в рамках проекту розроблено Інформаційно-аналітичну систему «Заклади інституційного догляду і виховання дітей Тернопільської області», яка в 2019 році використовувалася в тестовому режимі. На сьогодні положення про неї затверджено Рішенням сесії Тернопільської обласної раді від 06.07.2020 року No1653.

Важливим моментом реалізації проекту став аналіз причин влаштування дітей у заклади інституційного догляду і виховання станом на 01.01.2019 року (згідно аналізу особових справ дітей). Виявилося, що це, в першу чергу, потреби дитини у корекції фізичного та (або) розумового стану та отримання загальної середньої освіти. І лише після цього з дуже значним відривом йдуть такі причини, як бідність чи малозабезпеченість сім’ї, відсутність постійного місця роботи у працездатних членів родини та відсутність призначеного та придатного для проживання житла. Тобто, зовсім не матеріальні проблеми були головними при прийнятті рішень про направлення дитини до інтернату.

Тож можна зробити висновки, що реформа йде у правильному напрямку та все гаразд? І так, і ні. Бо ця реформа, як і кожна з тих, що зачіпає життя людей, а особливо дітей, завжди має різні сторони й не всім та не завжди впроваджені новації дійсно йдуть на користь. Тому так важливо у такій тендітній царині бути вкрай обережними та підходити до питання реформування дуже виважено та з урахуванням конкретних ситуацій.

От саме про це ми й розкажемо у наступній публікації на прикладі Збаразької санаторної загальноосвітньої школі-інтернаті та однієї з родин її вихованців.

Віктор Жих,

Фото: Наталія Безсрочна

ІА “Поряд з вами”