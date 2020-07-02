Одеські журналісти виступили проти ухвалення законопроекта “Про медіа”

1 липня 2020 року, в Одесі, поруч з головним під’їздом Одеської обласної адміністрації пройшов мітинг журналістів проти законопроекту “Про медіа” за участі відомих в Одесі журналістів: Леоніда Штекеля, Валерія Болгана, Наталії Браславської, Михайла Дейча, Ігоря Кисельова, Максима Войтенка, Артема Перфілова, Юрія Дяченка та інших.

Загалом було присутньо близько 50 працівників ЗМІ.

Про це повідомляє власний кореспондент ІА “Поряд з вами” Олекса Ярославцев.

У мітингу взяв участь і голова ОРО НСЖУ Юрій Работін.

Керівнику Одеської Обласної адміністрації Максиму Куцому було передано звернення Національної спілки журалістів України, яке підписали присутні.

Нижче оприлюднюємо вимогу одеських журналістів до Президента Зеленського:

«Національна спілка журналістів України вимагає зняти з розгляду законопроект «Про медіа» через системні загрози свободі слова.

Ми не підтримуємо законопроект №2693 «Про медіа», запропонований народними депутатами, оскільки він порушує право на свободу слова, гарантоване Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основних свобод.

Ми згодні з негативною оцінкою законопроекту, яку надали Організація з безпеки і співробітництва в Європі та Головне науково-експертне управління Верховної Ради.

Журналісти Одеси вважають даний проект закону грубим порушенням Конституції України, таким, який фактично створює в Україні орган прямої цезури, лицемірно іменований Національною Радою з питань телебачення і радіомовлення.

Ми вимагаємо не редагування цього закону, а саме повної відмови від нього і відкликання його проекту з Верховної Ради.

Ми також вимагаємо, щоб представники журналістської спільноти, зокрема, і з регіонів, в обов’язковому порядку отримали право ПОГОДЖЕННЯ текстів законів у сфері ЗМІ.

Ми вимагаємо припинити маніпуляції зі свободою слова за нашою спиною!”