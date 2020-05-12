Одеський суд зобов’язав поліцію порушити кримінальне провадження по факту перешкоджання та погроз журналісту ІА “Поряд з вами”

Порушення кримінального провадження при повідомленні про злочин суд визнав безальтернативним та примусив поліцію Одеської області розпочати провадження по факту перешкоджання журналістській діяльності та погроз.

18 квітня журналіст Інформаційного агентства “Поряд з вами”, виконуючи редакційне завдання, проводив фото та відео зйомку на центральній вулиці Одеського району Слободка.

До нього підійшли троє людей, один з яких почав агресивно вимагати пояснень щодо мети та дій журналіста. На попередження щодо відповідальності за перешкоджання не реагував. Згодом, ця людина почала шарпати журналіста за руки, вигукувати образи та погрози, через що журналіст звернувся за допомогою до Одеської поліції за номером 102.

Побачивши такий розвиток подій, нападник з товаришами швидко пішли геть.

Приблизно за годину до Одеської поліції було спрямована заява про кримінальне правопорушення з доданими до неї відео та фото нападників. Відповідно до вимог статті 25 Кримінально-процесуального кодексу, поліція мала протягом доби після отримання повідомлення про злочин, внести дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати слідчі дії. Проте, нічого цього зроблено не було. Лише за тиждень до реакції подзвонила місцева дільнична з уточнюючими питаннями. Вона пояснила, що їй було передане звернення для адміністративного реагування.

Передбачаючи такий розвиток подій, редакція оформила скаргу до слідчого судді Приморського району (саме на території цього району розташоване Управління Національної поліції Одеської області) на бездіяльність поліції.

8 травня Приморський районний суд м.Одеси повністю підтримав скаргу. В рішенні, зокрема, суд зазначив, що внесення слідчими даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань по ознакам кримінального правопорушення є безальтернативним, визнав бездіяльність поліції та зобов’язав посадових осіб ГУНП в Одеській області внести дані з повідомлення про злочин, в єдиний реєстр.

Редакція ІА “Поряд з вами” наголошує: зазначений випадок не є першим чи останнім у ланцюгу бездіяльності правоохоронців. Нова українська поліція системно ігнорує звернення журналістів про перешкоджання, ігнорує передбачені державою гарантії безпечної професійної роботи журналістів.