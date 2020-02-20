Флешмоб «Україна та Європа: прямуємо разом»

Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує друзів взяти участь в Всеукраїнському відеофлешмобі «Україна та Європа: прямуємо разом» .

Цей флешмоб є частиною інформаційної кампанії Представництва ЄС в Україні. З його допомогою ми хочемо посприяти розбудові плідних відносин між Україною та ЄС та поширенню європейських цінностей.

Аби взяти участь у флешмобі, необхідно:

На смартфон або камеру зняти відео до 2 хв на тему «Україна та Європа: прямуємо разом».

У ролику на прикладах із повсякденного життя показати, як учасники підтримують європейські цінності.

Наприклад, як сортують сміття; п’ють каву не з пластикових стаканчиків, а з екокружок; ходять в магазин з екосумкою; їздять на велосипеді замість авто/громадського транспорту; використовують енергоощадливі технології тощо).

зняти відео до 2 хв на тему «Україна та Європа: прямуємо разом». У ролику на прикладах із повсякденного життя показати, як учасники підтримують європейські цінності. Опублікувати ролик у себе на Facebook чи Instagram із хештегом #ЄвропаЦеЯ та позначити сторінку Представництва ЄС в Україні (Facebook – @EUDelegationUkraine, Instagram – @euinua).

Дедлайн подачі відео – 9 березня.

Авторів найкращих відео запросять на Фестиваль регіонального кіно у Києві 16 березня (організатори покривають витрати на проїзд). Крім того, найкращі відео увійдуть до ролику, який наприкінці року покажуть на топових українських телеканалах.