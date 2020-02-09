Наталя БЕЗСРОЧНА: Ді-джи-та-лі-за-ці-я

6 лютого в Києві відбулося дві події. З ранку у КВЦ «Парковий» пройшла презентація мобільного додатку для смартфона «Дія».

Подія була ну вкрай яскрава! Участь у презентації прийняли безпосередньо Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Враження таке, нібито країна чи вже перемогла у війні Росію та звільнила усі окуповані території, чи досягла якихось невиразно чудових економічних успіхів та увійшла у десятку найбільш розвинутих економік світі. Але, нажаль, ні того, ні іншого сталося: економіка стагнує, на фронті, як кажуть, без суттєвих змін. То що ж таке визначне у цьому додатку? Згідно з пам’ятним нагадуванням, яке отримали усі присутні на презентації, це «величні зміни для України! Державні послуги тепер онлайн! Від сьогодні “Дія” у кожному смартфоні. Жодних паперів та марнування часу в чергах»

Супер! Що, насправді? Ну не так, щоб «так».

Поки що лише так зване електронне посвідчення водія та техпаспорта на транспортний засіб. І все? Так, все. Можливо, ще до кінця року й електронний паспорт додасться.

А як з захистом персональних даних?

А якщо смартфон вкрадуть чи ви його десь загубити? А якщо він глюкане?

Тоді достаємо з широких штанин звичайний паспорт, звичайне водійське посвідчення та отой самий паперовий техпаспорт до автомобіля, бо інакше як довести, що ти, це саме ти, а не хтось інший. Ми добре пам’ятаємо з якою помпою вводили замість паспорта ІД-картку, до якої, як з’ясувалося, треба тягати паперову довідку про реєстрацію та паперовий ІПН, за яким, як нам колись казали, можна буде повністю ідентифікувати людину.

Я запитала у дівчини з презетанційної команди, чи можна за допомогою цієї «Дія» зареєструватися, наприклад, на особистий прийом до того ж прем’єр-міністра, чи міністра кабінету міністрів, бо, згідно з існуючим регламентом, це можна зробити лише особисто у день прийому у прийомній Кабміну з 10 до 13 години, а сам прийом з 15 до 17. Записатися та сидіти під Кабміном, чекаючи прийому. Так можна, так? Ан ні, не можна. Не спроможна оця « велична зміна» вирішити таке складне питання. Ой йой, лікарю, вилікуй спочатку себе!

До цього треба додати, що майже половина мешканців України смартфону не мають. А покриття мобільним зв’язком за межами великих населених пунктів ну дуже не дуже, що може відчути на собі кожен, хто, наприклад, потягом Інтерсіті подорожує з Києва до Дніпра чи Одеси.

І тут ми підходимо до другої визначної події 6 лютого – брифінга Міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета стосовно методології розрахунку чисельності наявного населення України.

З’ясувалося, що в основі методології лежать данні операторів мобільних телефонів(!), даних Державної служби статистики та Державної податкової служби. Ну то, що данні статистики та податкової співпали не дивує, бо вони беруть первинну інформацію з одних джерел. А от з операторами мобільних мереж так й залишилось невідомо, яким чином оператори можуть знати, скільки номерів у середньому на одну людину, якщо придбати можна скільки завгодно номерів без документу особистості. І не може не дивувати, що помилка співпала з орієнтовним відсотком мешканців країни, які не мають мобільних телефонів.

А от яка кількість громадян України тимчасово, чи вже не зовсім тимчасово, емігрували з країни за останні роки, підрахувати чомусь так й не змогли. Як і спрогнозувати, скільки емігрує у 2020, дякуючи «чудовим» економічним новелам нової влади, прийнятих наприкінці 2019 та на початку цього року, на кшталт законів 128 – ІХ та 129 – ІХ чи свіженький 1210. Або відповісти чому пенсійний фонд виплачує пенсії майже 12 мільйонам, у той час, як в країні не більше 6 млн. осіб пенсійного віку. Такого співвідношення нема в жодній країні пострадянського простору, де залишилася так звана солідарна пенсійна система.

От така вона, наша діджиталізація. Їй не до того, щоб бачити та вирішувати конкретні проблеми пересічних українців. «Величні зміни!» – ось її мета. Як шуткували у радянські часи «Чому в СРСР не вистачає м’яса? Тому що ми так швидко прямуємо до комунізму, що худоба за нами не встигає!»