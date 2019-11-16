У зв’язку з запитами Росії через Інтерпол, Польща утримує сімох українців

Станом на середину листопада 2019 року, у Республіці Польща перебуває 7 громадян України, яких було затримано у зв’язку із запитами про екстрадицію з боку Російської Федерації.

Відносно ще трьох громадян України, які також розшукуються російською стороною, застосовано запобіжний захід у вигляді заборони на виїзд з території Польщі. Про це Інформаційне агентство “Поряд з вами” повідомив Василь Кирилич, начальник Управління консульського забезпечення ДКС Міністерства закордонних справ України.

Як зазначив пан Василь, загалом, протягом останніх трьох років, на території Польщі у зв’язку із запитами Російської Федерації до Інтерполу, затримано 19 українців. Проте, окремі з затриманих, крім українського, мали громадянства інших країн, зокрема й Росії.

Завдяки активній роботі Генерального консульства України в Любліні, було унеможливлено видачу російській стороні двох громадян України, повідомляє ІА “Поряд з вами”.