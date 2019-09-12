Суд примусив Генеральну прокуратуру відкрити провадження щодо перешкоджання та погроз журналісту

Сьомого березня 2019 року в Українських ЗМІ з’явилася новина про перешкоджання журналістській діяльності журналісту Інформаційного агентства “Поряд з вами”. Подія сталася під час проведення сесій Меджибізької селищної ради (Хмельницька область) – 28 лютого та 7 березня 2019 року. 2 вересня ухвалою Печерського суду Генеральну прокуратуру України зобов’язано порушити кримінальні провадження за зазначеними подіями.

27 лютого журналіста силоміць вивели із сесійної зали, заборонивши працювати в ній. “Секретар селищної ради винесла на розгляд депутатів питання перебування журналіста інформаційного агентства “Поряд з вами”, депутати проголосували проти. Набігли якісь люди і винесли мене із сесії. З підстав того, що з початку сесії я знімав хід засідання без надання мені на це згоди”, – розповів журналіст Олексій Ярославцев.

“Сьогодні (07.03.2019 – ред.) в Меджибізькій селищній раді пройшла позачергова сесія, перед початком якої я зайшов у зал. Після розгляду першого питання голова селищної ради попрохав мене вийти із зали, пославшись на те, що наступне питання є закритим. На моє посвідчення він повідомив, що його це не цікавить”, – розповів журналіст.

У свою чергу, додав журналіст, він відповів, що сесії є відкритими. “Але до мене знов пішли якісь чоловіки з бажанням виштовхнути. Звісно, я вийшов, повідомив поліцію і написав пояснення. Тепер чекаю на відповідь”, – розповів він.

Місцева поліція однобічно поставилася до порушення прав київського журналіста, проігнорував вимоги закону, відмовила у відкритті провадження.

Крапку у небажаннях порушення проваджень 2 вересня 2019 року поставив столичний Печерський суд, рішенням по скарзі щодо невнесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань, примусив Генеральну прокуратуру порушити провадження як за статтею 171 – перешкоджання законній діяльності журналіста, так і за статтею 345-1 – погрози насильством та умисне заподіяння тілесних ушкоджень журналісту та близьким родичам. Стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Крім визначених статей, за скаргою, суд зобов’язав генеральну прокуратуру порушити кримінальне провадження за статтями 255 (Створення злочинної організації) та 341 (Захоплення громадських будівель) – по подіям січня та березня 2019 року, коли керівництво селищної ради (персональну участь в злочинних діях селищного голови, заступників, начальника відділу освіти та інш. повинно визначити слідство) почали підбурювати громаду та блокувати роботу директора закладу освіти, примушувати її до звільнення з посади і призначення на її місце більш керованої людини для контрою над освітніми коштами. При тому, що “Закон про освіту” забороняє місцевим органам влади, які, як правило, є власниками закладів освіти, втручання в їх роботу, а стаття 42 закону “Про місцеве самоврядування”, відповідно прямо забороняє селищним головам звільнення директорів закладів освіти.

Для вивчення зазначеного питання до селища, відповідно редакційного завдання, й вирушив журналіст інформаційного агентства “Поряд з вами”.