Господарю заповідника “Межибіж” продовжено контракт

В 2019 році закінчується п’ятирічний контракт директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж” Олега Погорільця. По процедурі, управління культури Хмельницької державної адміністрації оголосило відкритий конкурс. Варто зазначити,що умови конкурсу були досить лояльними. Головною вимогою було наявність вищої освіти та відношення до культури.

На конкурс було подано дві пропозиції – кандидатура Костянтина Пархоменка – організатора середньовічних фестивалів, зокрема у Кам’янці-Подільському, та кандидатура Олега Погорільця, який, станом на сьогодні, очолює заповідник.

Конкурс пройшов в два етапи. П’ятого серпня створеною комісією, до якої крім представників Управління культури, увійшло три представника громадських організацій Хмельниччини, було, відповідно до наданих документів, відібрано учасників конкурсу та призначена співбесіда з кандидатами. А сьомого серпня, об одинадцятій ранку, у приміщені обласної бібліотеки Олег Погорілець представив своє бачення розвитку Державного історико-культурного заповідника “Межибіж” протягом одного та п’яти років. Серед пріоритетних планів директора заповідника – це закінчення відновлення палаця Синявських-Чарторийських, розширення надання послуг туристам, зокрема через інтерактив та вихід у інтернет-мережу з представленням музеїв фортеці в віртуальному просторі (до речі, певні наопрацювання вже зроблені за підтримки ГО “Поряд з вами”). Також пріоритетом розвитку Олег Погорілець зменшення енерговитрат через облаштування заповідника сонячними панелями.

Загалом, за словами директора, цього року заповідник очікує суттєве підвищення інтересу українців до культурної спадщини Меджибожа.

Другий кандидат на посаду директора заповідника – Костянтин Пархоменко – не зміг бути присутнім на відбірковому конкурсі.

Більшістю голосів комісія Управління культури підтримала кандидатуру Олега Погорільця.

Як зазначено в офіційному релізі Управління, “за результатами засідання комісія визначила Олега Погорільця, діючого директора закладу культури, переможцем конкурсу на посаду директора ДІКЗ “Межибіж”. Протокол засідання направлено начальнику управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації Ірині Труновій для призначення Олега Погорільця директором ДІКЗ “Межибіж” та підписання з ним контракту”.

Колектив Інформаційного агентства “Поряд з вами” вітає Олега Григоровича з продовженням контракту. Меджибізька фортеця отримала гідного керівника. Сподіваємося, що незабаром гідного керівника отримає і Меджибізька громада.

Олексій Ярославцев,

Меджибіж-Київ