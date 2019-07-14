Віктор ЖИХ: «Голос» Dragon’у

“Ми точно не збираємося брати жодної копійки в жодного з олігархів, або тих, кого вважають олігархами, тому що я вважаю неприпустимим говорити про боротьбу з олігархами,а потім приходити і брати в них гроші” – заявив Святослав Вакарчук на програмі «Свобода слова».

Але у той же час першим, хто дав гроші на партію, став один з найбільших в Україні інвестиційних фондів Dragon Capital, який очолює не дуже публічна особа, громадянин Чехії, Томаш Фіала.

На сьогодні Dragon Capital є найбільшим інвестиційним фондом в Україні, що використовує запозичені гроші європейських інвест фондів для проведення спекулятивних фінансових оборудок на вкрай непрозорому українському ринку корпоративних зобов’язань.

Сконцентрувавши активів на сотні мільйонів євро, Dragon Capital неодноразово ставав фігурантом судових та кримінальних справ. Достатньо згадати кримінальне провадження № 22017000000000272, розслідування якого проводить СБУ, по справі нардепа від партії «Воля народу» та власника АО Мотор-Січі В’ячеслава Богуслаєва, який вирішив вивести активи стратегічного підприємства за межі України. Продавши 49% пакет акцій «непомітно» для Антимонопольного комітету і СБУ, пан Богуслаєв вирішив і інші так само тихо продати. Для цього контрольний пакет було подрібнено на кілька по 11-15%, які було депоновано у Dragon Capital.

СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 30965875) також фігурує у таких справах:

Справа № 761/17390/19

Провадження № 1-кс/761/12266/2019

Справа № 761/17388/19

Провадження № 1-кс/761/12264/2019

Справа № 761/24165/13-к

Провадження №1-кс/761/7921/2013

І це далеко не все! У 2018 році суд арештовував бізнес-центр цієї інвесткомпанії (історична будівля по вул. Велика Васильківська, 98 в Києві загальною площею 10,5 тис. Кв. м.). Відповідне рішення Печерський районний суд Києва ухвалив 6 квітня 2018 року за клопотанням Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження, порушеного в листопаді минулого року проти ТОВ “Ірпінь-Будпроект-Плюс”.

Хоча й зараз у портфелі у компанії є ще чимало нерухомості. Це два торгові центри в Києві – Piramida і «Аладдін», SkyPark в Вінниці та VictoriaGardens у Львові. Загальна площа торгових центрів – понад 160 000 кв. м.

Досить детальний аналіз бізнес-діяльності пана Фіали та його зв’язків в Україні, та не лише в Україні, зробив портал Ліга-бізнес у матеріалі «Дорогий портфель. Як Томаш Фіала став найбільшим рантьє України».

Але не лише гроші Dragon Capital присутні у кошику «Голосу». Бо окрім бізнес-діяльності Томаш Фіала активно присутній й у громадському секторі України, в першу чергу, в так званому, антикорупційному. З 2016 по сьогодні він є членом правління громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (ТІ), яка є найбільшим отримувачем фінансових коштів західних донорів для проведення антикорупційної діяльності. Так у 2018 році ця організація отримала приблизно 83 мільйони гривень на фінансування своєї діяльності. У першій десятці списку «Голосу» ми бачимо двох з п’яти членів правління ТІ станом на 15.05.2019, а якщо додати ще пана Фіалу, то 3 з 5. Це другий номер у списку Кліменко Юлія Леонідівна та Юрчишин Ярослав Романович.

Причому саме Юлія Кліменко 5 грудня 2015 року зареєструвала партію «Платформа ініціатив», яка 21 травня 2019 року була перейменована на «Голос». Що стосується Dragon Capital, то до Юлії ця корпорація має теж безпосереднє відношення, бо, згідно з інформацією Урядового порталу «Перед призначенням на посаду заступника Міністра (Міністра економічного розвитку і торгівлі України), Юлія працювала на посаді генерального директора девелоперської компанії Cantik Enterprises. Свій досвід вона також отримала на посадах комерційного директора Dragon Development, директора компанії «Славутич» та керівника торгового відділу Фондової біржи ПФТС».

Не менш цікава постать й Ярослава Юрчишина, який на сьогодні фактично керує усіма кадровими призначеннями у «Голосі». Пан Юрчишин прийшовши до ТІ у 2016 році та, посівши посаду виконавчого директора, миттєво зрозумів, що набираючий оберти фінансовий потік донорських коштів краще контролювати самому, після чого організацію покинув її засновник, відомий громадський діяч Олексій Хмара, а офіс ТІ переїхав з Кропивницького (тоді ще Кіровограда) до Києва. Слідом за Юрчишиним до ТІ приходять Віктор Нестуля, що займає посаду Директора програми інноваційних проектів Transparency International Україна та координатора системи моніторингу ProZorro, Андрій Боровик , який стає заступником виконавчого директора, та Сергій Гераськін на посаду фінансового директора. Тобто класична рейдерська оборудка пройшла вкрай успішно.

Активно займаючись проектною діяльністю в рамках Transparency International Україна, «команда професіоналів», звісно, не забула й про себе. Так сам пан Юрчишин у 2017 році, згідно з власної декларації, отримав не лише 237 765 гривень заробітної плати на посаді виконавчого директора ТІ, а ще майже мільйон, а точніше 916 084 гривень, від зайняття підприємницькою діяльністю. Якою такою прибутковою підприємницькою діяльністю займався наш виконавчий директор? Згідно з даними сайту youcontrol.com.ua це:

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність.

Ну нормально так нафотокопіював документів. На мільйон!

Не гірше йшли справи і у 2018 році. За цей рік заробітна плата пана Юрчишина помітно зросла, більш ніж у 2 рази, та склала 519 452 гривні за рік, тобто більш ніж 43000 на місяць. Хоча дещо впали доходи від підприємницької діяльності до усього лише 600 759 гривень. Але це не завадило йому у 2018 трохи покращити свої житлові умови продавши одну квартиру за мільйон, та купивши іншу, площею близько 71 квадратного метра майже за 1 600 тисяч.

Достатньо успішно поєднували свою роботу у ТІ з такою ж підприємницькою діяльністю й його помічники. Так, фінансовий директор Гераськін Сергій отримав у 2017 заробітної плати на суму 103920 гривень та дохід від підприємницької діяльності 541238 гривень, а у 2018 вже 296373 гривень заробітної плати та 674440 доходу від підприємницькою діяльності. А заступник виконавчого директора ТІ Боровик Андрій отримав у 2017 році 191151 гривень заробітної плати, а у 2018 – 296374 гривень. При цьому за ті ж роки заробив відповідно 353700 гривень та 674440 гривень від підприємницької діяльності.

Але найбільш вдалим підприємцем був директор програми інноваційних проектів ТІ Віктор Нестуля. За 2017 рік пан директор отримав за основним місцем роботи у Transparency International Україна усього 9918 гривень, тобто 826,50 гривень на місяць! Проте як підприємець майже мільйон, а точніше 987507 гривень. А у 2018 вже 106887 гривень заробітної плати та 1’249’805 гривень доходу від підприємницької діяльності. Мабуть саме завдяки такому успішному підприємництву пан Нестуля спромігся придбати у 2018 три квартири у Києві – одну площею 73,7 м2, яку придбав 16.06.2018, за дещо дивною ціною у 560’120 гривень, тобто на мільйон дешевше, ніж практично таку ж за площею, що придбав майже в той же час його керівник Юрчишин, та площею 45 й 49 м2 відповідно невідомої(!) вартості, власником яких він став в останній день 2018 року. Чи може це був чиїсь новорічний подарунок? Бо у той час пан Віктор Нестуля вже став керівником швиденько організованого ДП «Медичні закупівлі України». Хоча, як не дивно, водночас власником квартири у Києві площею 85 квадратних метрів стала громадянська дружина Андрія Боровика Джужа Анастасія Олександрівна. І, оце збіг такий дивний, теж невідомої вартості! Чи може Дід Мороз чи Св. Миколай принесли їм ці квартири у своєму новорічному мішечку?

І нарешті, о диво, всі ці три такі вдалі підприємці теж займалися такою ж діяльністю, як й підприємець Ярослав Юрчишин! А саме: 70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю. Те, що такі комерційно успішні зв’язки з громадськістю мають безпосереднє відношення до проектної діяльності Transparency International Україна та витрачанню грошей закордонних донорів на антикорупційну діяльність, чомусь навіть не викликає питання. Бо навіщо тоді потрібен був рейдерський захват ГО? Хоча, можливо, ще й для того, щоб використовувати ці кошти для фінансування своєї політичної партії? Ну, якщо грошей пана Фіали раптом не вистачить. Це ми побачимо вже після виборів, коли буде оприлюднений звіт партії «Голос» по наповненню виборчого фонду.

Але зараз, поки ще є час до виборів, виникає велике бажання запитати пана Святослава Вакарчука: «Святославе, ведучі таку команду до Верховної Ради, невже не виникає жодних аналогій з долею засновників Transparency International Україна? Якщо “ні”, то, добре, продовжуйте співати. А якщо все ж таки “так”, то #думай-те!»