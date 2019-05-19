Свято “Ночі музеїв” у Меджибізькому заповіднику

18 травня 2019 року Державний історико-культурний заповідник “Межибіж” відкрив двери для свята “Ночі музеїв”.

І хоча, заздалегіть було заплановано для гостей та учасників велику та різноманітну програму на відкритому майданчику, погода внесла у розклад свої корективи – літня спека змінювалася короткими зливами, а вітер гнав через містечко темні хмари, ховаючи сонце. Тому частину свята – “НІЧ МУЗЕЇВ OPEN AIR” було вирішено перенести на більш лагідний червень.

Проте, із самого рання під стіни Фортеці почали прибувати величезні автобуси.

Цього дня до уваги гостей заповідник запропонував не тільки традиційні екскурсії, а й ті артефакти, що не експонуються кожного дня.

Вечірню програму відкрив святковий концерт за участі барда-співака Сергія Білецького та театральних гуртів.

Заповідник частував гостей фортечними стравами, а екскурсію для відвідувачів провів особисто “бургомістр”, заступник директора заповідника Ігор Западенко.

Також варто зазначити, що цього року Заповідник активно працював і он-лайн: ті, хто не зміг долучитися до свята безпосередньо у Меджибожі, отримували короткі новини з фортеці, історії, фото та відеозамальовки протягом всього свята.