Новий закон про освіту не влаштовує сільських чиновників і навіть спонукає їх до протиправних дій

В Требуховецькій школі Меджибізької сільради Хмельниччини, з цього понеділка, кожного дня, працівники місцевого відділу освіти намагаються в незаконний спосіб захопити керування школою.

Про це Інформаційному агентству “Поряд з вами” повідомляє телефоном виконуюча обов’язки директора закладу Ярославцева Юлія Віталіївна.

Як вдалося з’ясувати, їх не влаштовують вимоги нового Закону про освіту – те, що школа має автономію, те що школа не має звітувати щодо особового складу. Не влаштовує сільських чиновників і те, що засновник не має права втручатися в діяльність школи.

Проте, зазначені норми містяться відкритим текстом в статтях нового закону.

Також Юлія Віталіївна зазначила, що попередній заступник директора, виконуючи посадові обов’язки майже нічого не робив для вирішення проблем школи: в школі критично не вистачає вчителів, є проблеми з оформленням шкільної документації, крім того суттєвим є те, що своїм розпорядженням голова сільради відмовився фінансувати заміни та багато інших додаткових виплат.

Конфлікт у школі триває довгий час через чиїсь інтереси позбавити чинного директора її посади. Незважаючі на те, що в неї на руках з важким діагнозом чоловік, і вона намагається поєднувати лікування чоловіка з виконанням посадових обов’язків – місцева освіта влаштовує на неї справжне полювання: психологічні тиски, лунають нескінченні погрози та замість надання конструктивних методичних рекомендацій, як того вимагає закон, проводить політику знищення школи: вчителі відкрито заявляють, що готові всі піти на лікарняний.

Сьомого лютого секретар Меджибізької селищной ради одноосібно видав розпорядження про звільнення директора школи з призначенням виконуючим обов’язки директора вихователя ГПД школи.

Відповідно до законодавства, звільнити директора з посади може лише сільська рада при виконанні певних умов. Тож правову оцінку розпорядженню секретаря повинні надати компетентні органи.

Станом на сьогодні працівники відділу освіти та агресивно налаштовані вчителі підбурюють батьків на вчинення незаконних дій відносно шкільної документації та адміністрації закладу.

“Зараз моя задача вивчити діяльність заступника, що був передо мною і визначити шляхи негайного виправлення ситуації у школі” – повідомила в.о. директора школи Ярославцева Ю.В. – “я це зможу зробити лише у спокійному режимі без наявних погроз, хапання за руки та присутності сторонніх у приміщенні адміністрації школи. Вже декілька разів була змушена викликати поліцію. У понеділок оголошємо батьківські збори на яких спробуємо вирішити з батьками стратегічні напрямки швидкого подолання низького рівня освіти у нашому закладі. Але одне зрозуміло – джерело шкільних проблем сьогодні знаходиться не в школі. Проте, всі порушення фіксую і впевнена, що правовий висновок незаконним діям посадовців буде наданий”.

ІА “Поряд з вами”,

терміново з Хмельницької області