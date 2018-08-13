В Одеській області працює «Мігрант»

На Одещині тривають профілактичні заходи, що спрямовані на виявлення іноземців, які порушують правила перебування на території України.

Протягом тижня поліцейськими Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, спільно з працівниками Державної прикордонної служби, виявлено громадянку Молдови, яка порушила правила перебування іноземців в Україні.

Крім того, виявлено громадянку Молдови та росіянку, які перебували на території району в порушення міграційного законодавства України.

За матеріалами, що направлені до Роздільнянського районного відділу Головного управління Державної міграційної служби, іноземок притягнуто до відповідальності за ч.1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення та вирішується питання про їх примусове повернення за межі України.

Роздільнянський ВП ГУНП в Одеській області