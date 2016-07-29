Наталія БЕЗСРОЧНА: Кому рада наша Рада

Парламентська демократія в Україні існує стільки ж, скільки існує сама держава. Але весь цей час однією з головних проблем нашого суспільства є вкрай низький рівень довари до цього владного інституту.

Для того, щоб Верховна Рада, як державницька інституція, більш відповідала цивілізаційним стандартам відповідального, підзвітного і демократичного представницького органу, ще у листопаді 2013 року в Україні почалась реалізація 5-річного проекту «Програма Агентства США з міжнародного розвитку USAID «РАДА».

Реалізацією проекту зайнявся консорціум з таких відомих в Україні громадських організацій, як «Фонд Східна Європа», громадська мережа «ОПОРА», ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив» та ГО «Інтерн’юз-Україна».

В рамках цього проекту нещодавно почалося впровадження ініціативи «Модельні округи», яка мала на меті відпрацювати сучасні та дієві канали й моделі комунікації, надати депутатам та громадам, які вони представляють, інформаційну, організаційну та експертну підтримку. Проект пілотний, тому наразі участь у ньому беруть кілька народних депутатів від різних фракцій: Ігор Гузь, Світлана Заліщук, Іван Крулько, Павло Різаненко, Єгор Соболєв, Олена Сотник та Олександр Черненко.

Для досягнення поставлених задач Програма USAID «РАДА» впроваджує на відібраних «модельних округах» низку інформаційних та комунікативних заходів.

Зокрема, для ознайомлення регіональних ЗМІ з роботою Верховної Ради Україні у липні цього року у Києві була запроваджена Парламентська конференція, під час проведення якої представників регіональних ЗМІ ознайомили з роботою прес-центра Верховної Ради та Інформаційного управління Апарату Верховної Ради, схемами функціонування законотворчих процесів.

З нагоди завершення у Верховній раді четвертої сесії, для учасників конференції була зорганізована прес-конференція спікера Верховної Ради Андрія Парубія та проведені зустрічі з керівниками парламентських фракцій.

Нажаль з депутатів, що беруть участь у проекті, поспілкуватися вдалося лише з Олександром Черненком, який на прикладі свого модельного округу висвітлив головні напрямки реалізації програми «РАДА», пояснив можливості, які вона надає.

Загалом, Парламентська конференція вийшла вельми інформативною та насиченою. Але не менш важливим є й те, що організатори нагадали народним депутатам про існування регіональних ЗМІ, які можуть дуже якісно впливати на інформаційне середовище у своїх регіонах.

Наприкінці, хочу подякувати ГО «Інтерн’юз-Україна», яке взяло на себе головний тягар вирішення організаційних питань з проведення конференції.