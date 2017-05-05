Директорка ВПГО «Поряд з вами» у Закарпатті увійшла в громадську раду при Закарпатській обласній державній адміністрації

За підсумками установчих зборів Громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації, які відбулися у приміщенні ОДА 28 квітня 2017 року, до Громадської ради була обрана директорка відокремленого підрозділу «Поряд з вами» у Закарпатті Марина Сташина-Неймет. Про це повідомляє Інформаційне агентство “Поряд з вами”.

Пані Марина увійшла в комісію з питань праці, зайнятості та соціального захисту населення.

«Настрій позитивний. Є надії нарешті реалізувати актуальні соціальні питання області. Зокрема щодо доступності об’єктів громадського користування для людей з інвалідністю, розвитку інклюзивної освіти в краї, працевлаштування молоді з інвалідністю тощо», – повідомила пані Марина.

Марина Сташина-Неймет відома у Закарпатті громадська діячка. В лютому 2017 року очолила відокремлений підрозділ громадської організації «Поряд з вами», яка сьогодні успішно працює по всій Україні з моніторинговими та просвітними проектами.

ІА “Поряд з вами”