Декларування 2015 – Суддівський корпус Маліновського районного суду м.Одеси

Лічман Леонід Григорович

Гранін Віталій Львович

Іщенко Олександр Васильович

Бобуйок Ігор Анатолійович

Буран Олексій Миколайович

Гарський Олександр В’ячеславович

Гуревський Володимир Климентійович

Жуган Любов Володимирівна

Жуковський Сергій Олександрович

Журик Сергій Володимирович

Коблова Ольга Дмитрівна

Корой Віктор Дмитрович

Крижановський Олег Валентинович

Кузьменко Наталія Леонідівна

Леонов Олександр Степанович

Мазун Ірина Анатоліївна

Маркарова Світлана Вікторівна

Мирончук Ніна Василівна

Михайлюк Олег Анатолійович

Морозова Ірина Василівна

Мурзенко Максим Володимирович

Непорада Олег Миколайович

Передерко Дмитро Петрович

Плавич Ігор Володимирович

Поліщук Ірина Олександрівна

Роїк Дмитро Ярославович

Сегеда Олена Михайлівна

Старіков Олексій Олександрович

Тополева Юлія Володимирівна

Целух Анатолій Петрович

Черевко Сергій Павлович

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»