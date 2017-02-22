Кандитаты в Верховный суд. Лидеры Одесского региона – часть 2

Продолжаем серию публикаций посвященную кандидатам в Верховный суд из Одессы. Так из 23 кандидатов в судьи Верховного Суда от Одесской области семь из 14 судей-конкурсантов – представители Одесского апелляционного административного суда.



Явных лидеров в Кассационный административный суд ВС всего два – Александр Золотников и Александр Кравец.



Судьи Скрипченко, Осипов и Золотников

Судейский стаж Александра Золотникова составляет около 23 лет: с 1994 года судил в военном суде Одесского гарнизона и позже исполнял обязанности председателя военного апелляционного суда Южного региона, а с 2005 года – в Одесском апелляционном административном суде.

Также, в 2005 году, он избран в Совет судей Украины. При этом входил в авторский коллектив Научно-практического комментария Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщал Таймер, в 2013 году коллегия судей Одесского апелляционного административного суда, в которую входил Александр Золотников, подтвердила решение Одесского окружного административного суда об аннулировании лицензии местного телеканала «АТВ». Движение «ЧЕСНО: Фільтруй суд!» утверждает, что этот телеканал принадлежал пророссийскому политику, экс-нардепу Игорю Маркову.

Согласно декларации за 2015 г Александр Злотников из недвижимости имеет квартиру а 128 м2 в Одессе и машиноместо на котором оставляет свою MAZDA CХ 7 (стоимостью более 200 тыс. грн.). На счетах банках судья хранит 12 тыс. грн., а также 3 тыс. евро и 28,7 тыс. дол.

Жена судьи Анастасия Золотникова (Степанова) работает старшим юрисконсультом Главного управления Национальной полиции в Одесской области, а его сестра Наталья Золотникова – адвокат и директор столичной юридической фирмы “YLC Law Group LLC”. Но сейчас не работает, так как находится в декретном отпуске и получает материальную помощь по уходу за ребенком.

Из недвижимости у жены судьи, согласно его декларации, квартира на 93 м2 в Одессе и маленький домик на 40 м2 в херсонской области.

Александр Кравец на должности судьи проработал более 13 лет: в 2003 году Президент Украины его назначил судьей Киевского районного суда г. Одессы, а в 2009 году Верховная Рада Украины – в Одесский апелляционный административный суд.

Во время назначения Александра Кравца судьей, народный депутат Украины от БЮТ Андрей Шкиль заявил, что его нельзя избирать судьей бессрочно, потому что в работе судьи «большое количество случаев отмены и изменений определений и постановлений… то есть он не объективно рассматривает дела». После чего народный депутат назвал несколько таких случаев. Но народные депутаты Сергей Кивалов и Владимир Левцун поддержали кандидатуру Александра Кравца, и Верховная Рада Украины проголосовала “за”.

Александр Кравец в 2015 году заплатил более 2,5 миллионов по договору об общем паевом участии в строительстве дома на почти 1300 кв.м. В соответствии с договором эта сумма – всего 19%. Другую часть (почти 10,7 миллионов гривен) заплатила его мать Лариса Волянская. При этом сам судья, согласно декларации за 2015 год, живет весьма скромно: 17% от квартиры на 69 кв.м., половина дома на 51 кв.м., земельный участок в Одессе чуть менее шести соток, 30 тыс. грн. наличными и около 15 тыс. грн на банковском счету.

Жена судьи Анна Кравец своей недвижимости не имеет, а только арендует у свекрови. Также как предприниматель, она заработала в 2015 году 420 тыс. грн. и получила 16 тыс. грн. материальной помощи на ребенка.

Зато у его мамы Ларисы Волянской более 3 тыс м2 всякой недвижимости: 6 земельних участков в Одессе, больше 300 м2 нежилых помещений, 2 аптеки (106 и 230 м2), 2 садовых домика более 150 м2 каждый и офис 97 м2, часть недвижимости она сдает в аренду своей невестке.

Также Лариса Волянская имеет три автомобиля: Фольксваген Таурег, HYUNDAI SONATA, и HUINDAY IX 35 стоимостью от 150 до 400тыс. грн

При этом ее официальный доход за прошлый составил всего 38 тыс грн., но в банковской ячейке Лариса Волянская хранит 93 тыс дол.,

При этом Лариса Волянская одна из учредителей фирмы «Даф», что, к слову, судья не указал в своей декларации. О данной фирме почти ничего неизвестно, кроме того, что она занимается «предоставлением иных дополнительных коммерческих услуг» с капиталом 17,5 тысяч гривен.

Из всех других учредителей выделяются только Андрей Храпун, Юрий Петриковский и Геннадий Патлажан. Андрей Храпун – бывший директор аккерманского завода по производству игрушек “Орион”, который, как сообщало издание “Думская”, в 2014 году едва не устроил ДТП на 13 станции Большого Фонтана, а потом с оружием, матерясь, бросился на водителя машины, двигавшейся позади.

Юрий Петриковский возглавляет Государственное производственно-техническое предприятие «Гранит», а Геннадий Патлажан – пластический хирург и основатель первой в Украине авторской Школы пластической хирургии.

Елена ВАСИНА