Дмитро ПАЛПАТІН. Фанстастична історія «Імператора» Одеси

Одеський депутат від промерської партії Дмитро Палпатін – володар виняткового почуття гумору і цілої купи таємниць. Він намагається приховувати майже все: справжнє прізвище, родину, бізнес, майно. Дивовижно, яким чином він «проліз» до міськради. І це при тому, що прихильники партії Труханова дуже негативно ставляться до тих, кого не знають. Можливо, що він зачарував виборців своїми жартами. Бо коли справи доходять до гумору, одеситів важко зупинити.

Отак, іноді, виявляється, що деяких депутатів вони обирали тільки щоб потішити всю країну.

Завдяки сайту YOUCONTROL та іншим відкритим джерелам, ми змогли надати виборцям шанс познайомитись з самопроголошеним імператором більш прискіпливо.

Почнемо з офіційних даних.

На сайті Міськради розміщено досить коротку біографію депутата.

В ній зазначено, що Палпатін Дмитро Вікторович народився 14 жовтня 1990 року. Закінчивши школу він вступив до Одеської юридичної академії і з 2013 року є директором ТОВ «Палпатін фінанс груп». Також там зазначено, що він є кандидатом у майстри спорту з таїландського боксу.

У 2014 році, коли Дмитро балотувався, в його декларації були суцільні прочерки. У депутата немає ані родини, ані майна. Єдине, що він зазначив тоді – це заробітна плата в розмірі 16,9 тис грн. на рік. Це приблизно 1400 грн. на місяць. Завдяки цій самій декларації він посів 7 місце в антирейтингу «ТОП 10 Жебраків Одеської міської ради».

У 2015 році Палпатін задекларував вже трохи більше. Його дохід від роботи на посаді директора становив вже 48.119 грн. на рік, а це вже більш ніж 4.000 грн. на місяць. З такими статками вже не соромно називати себе Імператором. Правда якщо не враховувати те, що більше нічого він не задекларував. Схоже, що Дмитро вже два роки поспіль є безхатченком.

Однак все не зовсім так…

Насправді, депутата звуть Фісінчук Дмитро Вікторович. Про це свідчать дані, надані ним при реєстрації ТОВ «Привид» у 2011 році. Діяльність цієї фірми не припинено досі.

Тоді ж він вказав, що проживає в квартирі за адресою м. Одеса, вул. Прохорівська (Хворостіна), 2 (площею 47,4 кв. м.). За цією ж адресою проживає Фісінчук Ольга Євгенівна (1964 р.н.) – скоріше за все мати депутата. До того ж за цією адресою зареєстрована Одеська міська організація ПП «Блок Дарта Вейдера».

Зараз Палпатін скрізь зазначає, що проживає на Пастера, 26. Цю адресу він вказує при реєстрації фірм та на зборі підписів проти колишнього губернатора Одещіни – Саакашвілі.

За даними dumskaya.net у 2014 році було виявлено, що в квартирі №5 на Пастера, 26 прописано 80 виборців. Це було розцінено, як спробу фальсифікації виборів. Однак в коментарях до статті, якийсь юрист на ім’я Олег зауважив, що це не так. Він запевняв читачів, що власник квартири прописує до себе усіх бажаючих за гроші.

Судячи з цього, можна зробити припущення, що Палпатін також прописався там за винагороду. Невідомо тільки навіщо.

На своїй сторінці facebook депутат пише, що у 19 років (2009 р.) він відкрив безкоштовну юридичну клініку, яку відвідало більш ніж 8 000 одеситів. Також він стверджує, що після закінчення ВНЗ (у 2012 році) він стажувався в органах Внутрішніх справ у відділі державної служби боротьби з економічною злочинністю.

Однак, в управлінні кадрового забезпечення УДСБЕЗ ГУ МВС в Одеській області це заперечують.

Ще Дмитро пише, що до складу ТОВ “Палпатін фінанс груп”, якою він керує, входить більш ніж 12 компаній різного профілю. Що це за компанії, нажаль невідомо. Сподіваємося лише, що всі вони сплачують податки у повному обсязі.

От тільки в реєстрі значиться, що Дмитро є не тільки директором цієї фінансової групи. Він її засновник. Про це він забув згадати, заповнюючи декларації. В графі про внески до статутних капіталів він нічого не зазначив, хоча мав би.

Ще одна фірма, яка належить депутатові – ТОВ “Агенство межрегіональної безпеки “Палпатін”. Засновано це агенство 27.03.2015 року і поки що про неї немає згадок в біографії депутата. Однак фірмою вже отримано від МВС ліцензію на провадження охоронної діяльності, що надає їм можливість купувати та використовувати травматичну зброю.

З Дмитром Палпатіном ще пов’язане ТОВ “Град інвест сервіс”. Раніше юридична адреса цієї фірми була вул. Палубна, 12, кв. 122 (ця квартира здається подобово). До травня 2016 року Палпатін значився одним з засновників та керівником цієї компанії.

Благодійник Темного лорду

У липні 2014 року Палпатін заснував БО “Благодійний фонд Дмитра Голубова “Манна небесна”. А вже у вересні мережеві ЗМІ звинуватили Голубова в тому, що він здійснював підкуп виборців, прикриваючись цим «благодійним» фондом. Але звинуваченням з боку ЗМІ це не завершилось.

10 жовтня 2014 року МВС повідомили про виявлені ними “11 фактів підкупу виборців” та відкриття 50-ти кримінальних проваджень стосовно кандидатів в народні депутати. Серед оприлюднених ними матеріалів, був і славнозвісний пакет «пернатого годувальника».

Після такої гучної заяви з боку Міністерства слід було очікувати, що Голубова та Палпатіна (як особу, яка заснувала фонд) притягнуть до відповідальності. Однак цього не сталося. Фонд продовжує свою діяльність і зараз.

Цікаво також, що опоненти Голубова зверталися до суду з позовом, щодо встановлення факту “непрямого підкупу виборців”. В реєстрі судових рішень ми знайшли 2 позови. Справи розглядали судді Окружного адміністративного суду м. Одеси Єфіменко К.С. та Стефанов С.О. В обох випадках судді відмовили позивачам, спираючись на “відсутність належних доказів”.

Після виборів Палпатін був призначений помічником-консультантом народного депутата Дмитра Голубова.

«Імператор» та Медіа-Імперія Ківалова

У лютому 2016 року Дмитра Вікторовича було призначено керівником ТОВ “Телерадіокомпанія “Здоров’я”. За результатами дослідження Інституту масової інформації ТРК «Здоров’я» підпадає в сферу впливу Олександра Козира та Сергія Ківалова.

Через кілька тижнів, після призначення Палпатіна, канал було оштрафовано за порушення вимог закону щодо прозорості медіавласності. 28 травня 2016 року активісти провели акцію, з вимогою позбавлення цього каналу ліцензії. Причиною цього стала проросійська пропаганда на каналі.

29 вересня 2016 року Національна рада оголосила каналу попередження за те, що той випускав сюжети в яких містились звинувачення Саакашвілі в різних злочинах, а також за використання його портрет із зображенням фашистської свастики на чолі.

Катерина Маденс