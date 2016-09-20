Верховна Рада України відмовилася визнавати повноваження Російської Державної Думи (текст Постанови)

Верховна Рада України прийняла Постанову, відповідно до якої не визнає проведення виборів в Державну думу Росіїйської федерації.

Про це повідомляє інформаційне агентство “Поряд з вами”. Наводимо Постанову повністю.



Постанова Верховної Ради України

Про Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів та правових наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання

Верховна Рада України постановляє:

1. Визнати, що з огляду на незаконне проведення виборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, проведення виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання є порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Будапештського меморандуму 1994 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН та інших міжнародно-правових актів.

2. Не визнавати легітимність виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів та юридичних наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання.

3. Звернутись до Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій із закликом не визнавати легітимність виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів та правових наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання.

4. Заяву Верховної Ради України “Про невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів та правових наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання” схвалити (додається).

5. Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Заяви до Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій.

6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ