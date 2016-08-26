За неправомірне приховування інформації заступниця мера Херсону притягнута до відповідальності

Запобігти ганебний вчинок чиновниці мало б більш уважне ставлення до українського законодавства, зокрема до Закона про доступ до публічної інформації, який діє вже більше 5 років.

Саме стаття 6 цього закону передбачає заборону обмеження доступу до інформації про розпорядження бюджетними коштами, майном, до копій відповідних документів, умов отримання цих коштів чи майна, заборону приховування даних фізичних та юридичних осіб, які отримали кошти або майно у розпорядження.

На жаль, заступниця міського голови Херсону, оформлюючи 18 липня 2016 року відмову Інформаційному агентству “Поряд з вами” в наданні копії трудового договору між мерією та директоркою херсонської школи №52, не вдалася до уважного вивчення норм закону, через що наша редакція змушена була відкласти вивчення контрактів херсонських посадовців, оприлюднити статтю про “дурість чиновників” та спрямувати скаргу до офісу Омбудсмену.

17 серпня 2016 року Представник Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, у відповідь на наше звернення, спрямував листа голові Херсонської міської ради пану Володимиру Миколаєнку з приводу забезпечення прибуття пані Рузгіс до офісу Секретаріату (Київ, Інститутська, 21\8) 5 вересня 2016 року для надання пояснень з приводу правопорушення та оформлення адміністративного стягнення.

Також у листі Уповноваженого йдеться, що невиконання вимог Омбудсмена додатково тягне за собою адміністративну відповідальність, відповідно до статті 188-40 КУпАП – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто, Представник Омбудсмена підтвердив, що намагання сховати угоду мерії з директоркою школи №52 під гриф “конфіденційності”, є протиправним. А отже і відмова директорки на вимогу завуча школи надати текст трудового контракту, є правопорушенням, яке ще чекає на кваліфікацію.

Зрозуміло, що окремою вимогою, представник Уповноваженого зобов’язав мера Херсона переглянути запит ІА “Поряд з вами” та надати повну відповідь, згідно вимог закону.

Редакція продовжує відстежувати дії чиновників, які звикли жити нормами минулого. Особливо у контексті “конфіденційності” документів.

ІА “Поряд з вами”