Олекса ЯРОСЛАВЦЕВ: Цей безсенсовий та нещадний “Рузький світ”

Вірете, не йде у мене з голови промова Віктора Андрійовича Ющенка, коли йому, в часи його президентства, почали закидати – чому він не саджає бандитів, як то кажуть, “без суда та слідства”.

Він із властивою долею суму пояснив – “це можна. Але чи можна буде потім вчасно зупинитися?”

Розумна людина і розуміє, що один раз увімкни держапарат на знищення – він зупинитеся не зможе.

Здається мені, що дурник Путін цього або не розуміє, або вирішив перевірити цей постулат. Розуму вистачило почати перевірку “на кошках” – Плотницький, Захарченко, Стрєлков, Аксьонов та інші є вилупки одного інкубатору та скриня Пандори самого “Рузького світу” – все одно працюють часткою Російського державного апарата і є одночасно його руйнаторами, Бо якщо й не загинуть “геройські” (інакше вони загинути по ідеологічним причинам не можуть, навіть якщо у сортирі втопнуть – втопнуть “виключно геройські”) – у самій Розсії вони надалі зможуть працювати лише в одному вигляді – у вигляді детонаторів і без того доведеної до крапки держави.

Я, власне, про що – не можна державі та її представникам діяти в незаконний спосіб – достатньо один раз на це погодитися і хвиля незаконних дій чиновників зруйнує і бажані прагнення і весь державний апарат, разом з державою.

Розсійське керівництво, перекреслив міжнародне законодавство, опинилося в тій самій пастці – і зупинитися навіть якщо б і мало бажання, вже наврядчи зможе. Сьогодні мова йде лише про ступень руйнації “Рузського світу”, Росії та її регіонів.

В друге десятиліття XXI століття світ увійде без монстроїдальної федерації, але з добре підсиленими землями Китаєм, Японією, Україною та Німеччиною.

Мешканці колишніх федеральних округів змушені будуть із запізненням в 100 років вчитися сприймати світ не в багрових кольорах однострійної радянщини. Ото цікаво буде подивитися на їхні пики коли вони це зрозуміють.