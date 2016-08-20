Оприлюднено перелік районних установ освіти, які у своїй діяльності користуються російськими поштовими серверами

Громадська організація “Поряд з вами” оприлюднила перелік районних установ освіти, які у своїй діяльності використовують російські поштові сервіси. Про це повідомляє Інформаційне агентство “Поряд з вами” з посиланням на керівника громадської організації Олексу Ярославцева.

За словам пана Олекси, фахівці організації провели моніторинг близько 460 українських управлінь та відділів освіти, під час якого виявили понад півсотні установ, що використовують у своїй діяльності російські електронні поштові системи.

“Небезпека використання саме російських систем, зокрема mail.ru дуже серьозна. Перш за все, це розташування поштових серверів і, виходить, добровільне передання українськими чиновниками всієї інформації, що надходить цими засобами комунікації в російську службу безпеки. Якщо навіть не брати до уваги постанови кабміну від 2002, 2011, 2015 років з приводу організації поштових адрес українських органів влади, існує закон, який передбачає діяльність чиновників лише в межах повноважень, передбачених законом. Тобто, маємо або службову недбалість, або злочин.

І друга небезпека – це те, що російські поштові сервіси навчилися самостійно, майже без погодження з боку оператора, інтегрувати власні програмні розробки в систему. З того, що вони роблять відкрито – це моніторинг дій користувача, переспрямування трафіка, переналаштування браузера тощо.

Вивчивши питання, ми дійшли до висновку, що підрозділи Міністерства освіти у регіонах не приділяють належної уваги безпеці даних.

Через це й були змушені зробити заяву, привернути увагу центральних органів державної влади до проблеми та оприлюднити перелік проблемних відділів та управлінь освіти”, – повідомляє Голова ГО “Поряд з вами” Олекса Ярославцев.

Повний текст заяви оприлюднено на власному сайті організації: http://poryad.org.ua/?p=256

ІА “Поряд з вами”