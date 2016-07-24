«Енергоефективність та тарифна політика» з точки зору Уряду

21 липня у Клубі Кабінету Міністрів України відбувся семінар для регіональних ЗМІ з питань енергоефективності та тарифної політики уряду за участі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва.

Враховуючи достатньо високий рівень заходу й велику соціальну напругу навколо тарифів на газ, електрики та інших комунальних благ цивілізації, захід очікувався досить цікавим. І частково ці сподівання виправдалися.

Прем’єр-міністр особисто розповів представникам регіональних ЗМІ бачення Урядом ситуації, що склалася у енергетиці, зокрема про необхідність підняття тарифів, та практично годину відповідав на достатньо гострі та критичні запитання з залу. Така ж участь спіткала й пана Коболєва та заступника Міністра соціальної політики пана Віталія Мушиніна.

Здавалося, що у доволі відвертих відповідях урядовці все ж таки орієнтувалися на те, щоб довести своє бачення проблематики, ніж почути та відреагувати на критику та занепокоєність журналістів.

Так, на питання «Чи дійсно в Уряді вважають, що мешканці багатоквартирних будинків, яким було відключено гаряче водопостачання, бігають з відрами з кухні до ванної кімнати та гріють воду для цього на газу?», голова «Нафтогазу» відповів, що «з цього приводу можуть бути різні думки». Але ж очевидно, що у квартирах, де встановлені електричні бойлери цього не роблять і підвищений норматив споживання газу є грабіжництвом та здирництвом.

Навіть незважаючи на те, що люди встановлюють електричні бойлери за особисті кошти, виправляти ті норми, урядовці не збираються. Тобто, з кожного мешканця таких будинків, під час періоду, коли відсутнє гаряче водопостачання, додатково за рік стягується платня більш ніж за 32 кубометри газу, які вони не споживають В рамках країни це вже виходить в сотні мільйонів кубів віртуального (тобто неіснуючого і, відповідно, не споживаного) газу.

Таке ж відношення у чиновників й до тарифів на опалення багатоквартирних будинків. На запитання «чому за один квадратний метр площі квартири у багатоквартирному будинку тариф на опалення та гаряче водопостачання є еквівалентом вартості 6-7 кубометри газу, у той час, як у приватних будинках, та квартирах, де стоять котли автономного опалення, реальні витрати газу складають приблизно 3 кубометри», відповіді так й не почули.

Хоча відповідь, справді, дуже проста. Це величезні витрати на транспортуванні теплоносія від централізованих котелень до будинків, застаріле та неефективне обладнання котелень та крадіжки. І все це є наслідком монополізму, так як встановлювати автономне опалення у квартирах багатоповерхівок законодавчо заборонено, а вимоги на встановлення прибудинкових котелень такі, що виконати їх для ОСББ чи кооперативу практично неможливо.

У відповідь Андрій Колобов лише поскаржився на те, що подальше відключення користувачів від централізованих котелень зробить їх ще менш ефективними.

Журналістів також хвилювали соціальні наслідки тарифної політики Кабміну, непристойно величезні оклади топ-менеджменту енергетичної галузі, які ніяким чином не пов’язані з реальними результатами їх діяльності.

На останок хочемо висловити щиру подяку модератору заходу, тележурналісту «Громадського радіо» Наталії Соколенко за високо професіональну роботу, завдяки якій більшості учасників все ж таки вдалося поставити запитання.

Особлива подяка Міжнародному фонду «Відродження» та МГО «Інтерньюз-Україна» за організацію заходу.

Віктор ЖИХ

Наталія Безсрочна

ІА “Поряд з вами”