Олекса ЯРОСЛАВЦЕВ: Про страждання через дурість, або Чому варто херсонським чиновникам уважно читати закони

Ми часто стикаємося з ситуацією, коли закони нашої країни діють у різній ступені, залежно від регіону. Можливо, це пов’язано з тим, що семінари держслужбовців та прирівняних до них комунальників щодо підвищення кваліфікації проводяться не так часто, як потребує суспільство. Але чиновники в регіонах відчувають себе набагато більш впевненіше, ніж у Києві.

Подібна поведінка чиновників є хибною, бо закон є один для всіх, навіть якщо його норми досі чомусь не доведено до розуміння представників влади.

Сьогодні мова піде про чиновників Херсонської міської ради та адміністрацію конкретної середньоосвітньої школи №52, зокрема про її директорку, пані Валентину Бєляєву.

Сталося так, що завуч цієї школи звернулася офіційним листом до адміністрації цієї ж школи на отримання публічної інформації щодо умов працевлаштування директорки, що прописані у трудовому контракті. Ніби звичайна практика, яка працює в Україні скрізь вже багато років – кожна копійка бюджету є публічною і, відповідно до пункту 5 статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» не може мати жодних обмежень у доступі запитувачів.

Лист-запит потрапляє до директорки, яка, вичекав 5 днів, напевно, особисто відповідає на бланку школи (із шапкою Управління освіти) про те, що контракт директора «є конфіденційною інформацією і розголошенню не підлягає». Лист-відповідь оформлюється дивно – заголовок документу містить форму відповіді «повідомляю», замість «повідомляємо». Одночасно, цей лист не містить жодної вказівки на посадову особу, якою відповідь погоджена. Крім підпису з датою.

Подібна зверхня форма відповіді чиновниці комунального закладу, разом зі змістом-відпискою викликали зацікавленість у експертів Інформаційного агентства «Поряд з вами». Адже норма Закону чітко передбачає заборону будь яких обмежень доступу до інформації «про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно», а стаття 77 закону “Про місцеве самоврядування в Україні” в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування передбачає відповідальність за рахунок їх власних коштів.

Прикладів вже достатньо: нещодавно через небажання надати відповідь на запит агенції «Поряд з вами» по складаному контракту (і через це отримання адміністративного стягнення з боку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини) пішов у відставку заступник голови Держкіно – людина старої системи, яка вчасно не зрозуміла, що із законодавством гратися не варто.

На Херсонську міськраду з боку редакції був спрямований запит щодо надання копії трудового контракту директорки школи №52. Тепер вже з посиланням на конкретні статті і конкретні норми закону.

Відповідь не здивувала, адже закон чиновники вчити відмовляються. У відповіді заступниці міського голови пані Олени Рузгіс йдеться про те, що трудовий контракт… має пункт 6.5, який передбачає конфіденційність умов контракту.

Інакше кажучі, заступниця голови Херсонської міськради визнає, що документ локального рівня для неї має більшу вагу, ніж Закон України.

Але законодавець передбачив подібну поведінку чиновників. Стаття 7 Закону «Про доступ до публічної інформації» взагалі забороняє суб’єкту владних повноважень можливість створення конфіденційної інформації. Що є цілком логічним, адже коли мова йде про гроші громади, право суспільства знати, на яких умовах Херсонська міська рада складає трудові контракти з керівниками комунальних закладів, є важливішим, ніж будь які, навіть теоретичні права на приватність чиновників.

Ну і напевно, варто пригадати, що існує доволі суттєва адміністративна відповідальність за ненадання інформації розпорядником – норма ст. 212-3 Адміністративного кодексу передбачає від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п.8-1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, редакція Інформаційного агентства «Поряд з вами» звернулася до офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини за відновленням законного права на отримання публічної інформації та притягнення винних (у даному випадку – заступника міського голови м. Херсон пані Олену Рузгіс) до відповідальності.

Олекса Ярославцев,

Інформаціне агентство «Поряд з вами»

м.Київ