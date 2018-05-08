Дмитро СІРКОВИЧ: Чи пов’язано Міністерство Оборони Російської Федерації з нападом на Дмитра Вербича?

Як зазначено у прес-релізі Служби Безпеки України: “Оперативники спецслужби задокументували, що організатором нападу на учасника АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі”.

На інформаційних ресурсах у контексті цієї події публікується копія паспорту громадянина РФ Лукичева В’ячеслава Сергійовича

Перші ж пошуки особи з таким ПІБ в інтернеті виводять на сайт виборчої комісії Хабаровського краю, на якому Лукичев В’ячеслав Сергійович зазначений як голова виборчої дільниці №752.

Місцезнаходження дільниці, – 680504, Хабаровський край, Хабаровський район, пос. Хабаровськ-47, вул. Миру, 15, ГБО (гарнізонний будинок офіцерів). При чому, на сайті також зазначено, що запропонували послужити Росії на виборах В’ячеславу Лукичеву виборці за місцем служби.

Припустимо, що це саме той Лукичев В’ячеслав Сергійович.

Спробуємо знайти його сторінку у Вконтакті. Лукичева В’ячеслава Сергійовича знайти не вдається. Проте вдається знайти В’ячеслава Сергійовича з Хабаровська. І також 1994 року народження. Ось його сторінка.

Чи схоже обличчя хлопця на фото на обличчя з фото паспорту Лукичева В’ячеслава Сергійовича – це вже вирішувати читачам.

Що ж таке Хабаровск-47? Селище Корфівське, «Об’єкт 1200», в/ч 25625 – база зберігання ядерної зброї.

А ще Лукичев В’ячеслав Сергійович, що працює у військовій частині є посадовою особою. Його ім’я зазначено як контактне при оголошенні багатьох тендерів вже згаданої військової частини 25625. Щоправда, там нічого особливо цікавого – навчальні дошки, столи, стільці і інший дрібний інвентар для відомчих школ та дитячих садочків.

Звичайно, це може бути таке дуже вдале співпадіння. Але якщо ні – то чи пов’язано Міністерство Оборони Російської Федерації з нападом на Дмитра Вербича? І чому, згідно обвинувачень слідства, для цього використовувалась донька військовослужбовців Міністерства Оборони України Лапінського Сергія Вікторовича і Лапінської Валентини Петрівни,- Лапінська Катерина Сергіївна?

Відповідь на це найближчим часом повинна надати Служба безпеки України.