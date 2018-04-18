Місячник добровільної здачі зброї триває

В рамках проведення місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, спеціальних засобів протягом тижня до Роздільнянського відділу поліції два мешканця району добровільно здали вогнепальну зброю.

Так, 58-річний місцевий мешканець добровільно видав зареєстровану на його ім`я одноствольну гладкоствольну рушницю марки «ІЖ-17», 16 калібру 1995 р.в, а 62-річний мешканець с. Бурдівка – непридатний для використання газовий пістолет «ПГШ-790», калібру 9 мм, 2000 р.в та один магазин до нього.

Правоохоронці нагадують, що громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, звільняються від кримінальної відповідальності.

З питань добровільної здачі зброї необхідно звертатися до Роздільнянського відділу поліції за адресою: м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 5. Телефон чергової частини: 5-04-42, м. тел. 0950036606.

Роздільнянський ВП ГУНП в Одеській області