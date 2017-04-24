Декларування 2015 – Суддівський корпус Апеляційного суду Одеської області

Артеменко Ігор Анатолійович

Бабій Анатолій Петрович

Балабан Віктор Федерович

Балан Василь Дмитрович

Бойченко Микола Євгенович

Бритков Сергій Іванович

Вадовська Людмила Миколаївна

Варикаша Олександр Дмитрович

Ващенко Людмила Георгіївна

Гайворонський Сергій Петрович

Гірняк Любов Анатоліївна

Гончаров Олег Онуфрійович

Гончаренко Валентина Михайлівна

Грідіна Наталія Вікторівна

Громік Руслан Дмитрович

Грищенко Лариса Дмитрівна

Джулай Олександр Борисович

Дирдін Олександр Дмитрович

Драгомерецький Микола Миколайович

Дрішлюк Андрій Ігорович

Железнов Валентин Миколаєвич

Журавльов Олександр Геннадійович

Заїкін Анатолій Павлович

Ісаєва Надія Володимирівна

Калараш Андрій Андрійович

Колесніков Григорій Яковлевич

Комлєва Олена Сергіївна

Кононенко Наталія Аркадіївна

Комаровська Наталія Володимирівна

Копіца Олег Володимирович

Коротков Віктор Дмитрович

Кадегроб Альбіна Іванівна

Котелевський Руслан Іванович

Кравець Юліан Іванович

Мандрик Віталій Олександрович

Олініченко Валентина Віталіївна

Панасенков Валерій Олександрович

Парапан Василь Федерович

Плавич Наталія Дмитрівна

Погорєлова Світлана Олегівна

Потанін Олександр Олександрович

Прібилов Вадим Михайлович

Процик Марія Василівна

Сватаненко Віктор Іванович

Сегеда Сергій Миколайович

Сєвєрова Єлєна Станіславівна

Сенатор Леонід Іванович

Сидоренко Ірина Петрівна

Слободянюк Ігор Костянтинович

Станкевич Володимир Андрійович

Ступаков Олександр Анатолійович

Тарівєрдієв Тарівєрді Авчиханович

Таварткіладзе Олександр Мезенович

Толкаченко Олександр Олександрович

Топал Олена Кирилівна

Фальчук Валерій Павлович

Фаріна Василь Петрович

Черевко Павло Миколайович

Цюра Таісія Василівна

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»