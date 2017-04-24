Декларування 2015 – Суддівський корпус Апеляційного суду Одеської області

24/04/2017   Прозора влада   No comments

Артеменко Ігор Анатолійович
Бабій Анатолій Петрович
Балабан Віктор Федерович
Балан Василь Дмитрович
Бойченко Микола Євгенович
Бритков Сергій Іванович
Вадовська Людмила Миколаївна
Варикаша Олександр Дмитрович
Ващенко Людмила Георгіївна
Гайворонський Сергій Петрович
Гірняк Любов Анатоліївна
Гончаров Олег Онуфрійович
Гончаренко Валентина Михайлівна
Грідіна Наталія Вікторівна
Громік Руслан Дмитрович
Грищенко Лариса Дмитрівна
Джулай Олександр Борисович
Дирдін Олександр Дмитрович
Драгомерецький Микола Миколайович
Дрішлюк Андрій Ігорович
Железнов Валентин Миколаєвич
Журавльов Олександр Геннадійович
Заїкін Анатолій Павлович
Ісаєва Надія Володимирівна
Калараш Андрій Андрійович
Колесніков Григорій Яковлевич
Комлєва Олена Сергіївна
Кононенко Наталія Аркадіївна
Комаровська Наталія Володимирівна
Копіца Олег Володимирович
Коротков Віктор Дмитрович
Кадегроб Альбіна Іванівна
Котелевський Руслан Іванович
Кравець Юліан Іванович
Мандрик Віталій Олександрович
Олініченко Валентина Віталіївна
Панасенков Валерій Олександрович
Парапан Василь Федерович
Плавич Наталія Дмитрівна
Погорєлова Світлана Олегівна
Потанін Олександр Олександрович
Прібилов Вадим Михайлович
Процик Марія Василівна
Сватаненко Віктор Іванович
Сегеда Сергій Миколайович
Сєвєрова Єлєна Станіславівна
Сенатор Леонід Іванович
Сидоренко Ірина Петрівна
Слободянюк Ігор Костянтинович
Станкевич Володимир Андрійович
Ступаков Олександр Анатолійович
Тарівєрдієв Тарівєрді Авчиханович
Таварткіладзе Олександр Мезенович
Толкаченко Олександр Олександрович
Топал Олена Кирилівна
Фальчук Валерій Павлович
Фаріна Василь Петрович
Черевко Павло Миколайович
Цюра Таісія Василівна

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»

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