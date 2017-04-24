Декларування 2015 – Суддівський корпус Суворовського районного суду м.Одеси

24/04/2017   Прозора влада   No comments

Аліна Сніжана Степанівна
Бузовський Віталій Володимирович
Бабаков Віталій Павлович
Бобовський Костянтин Юрійович
Боднар Сергій Миколайович
Виноградова Наталя Вікторівна
Деркачов Олександр Вячеславович
Дяченко Віктор Григорович
Білецький Микола Валерійович
Кисельов Вадим Костянтинович
Лупенко Андрій Валерійович
Малиновський Олександр Миколайович
Мурманова Інна Миколаївна
Середа Інна Володимирівна
Сувертак Інна Володимирівна
Пепеляшков Олексій Степанович
Погрібний Микола Олексійович
Позняк Віктор Степанович
Шепітко Іван Григорович
Шкуренков Микола Васильович
Шкорупеєв Дмитро Анатолійович
Шурупов В’ячеслав Вікторович

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»

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