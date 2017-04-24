Декларування 2015 – Суддівський корпус Суворовського районного суду м.Одеси

Аліна Сніжана Степанівна

Бузовський Віталій Володимирович

Бабаков Віталій Павлович

Бобовський Костянтин Юрійович

Боднар Сергій Миколайович

Виноградова Наталя Вікторівна

Деркачов Олександр Вячеславович

Дяченко Віктор Григорович

Білецький Микола Валерійович

Кисельов Вадим Костянтинович

Лупенко Андрій Валерійович

Малиновський Олександр Миколайович

Мурманова Інна Миколаївна

Середа Інна Володимирівна

Сувертак Інна Володимирівна

Пепеляшков Олексій Степанович

Погрібний Микола Олексійович

Позняк Віктор Степанович

Шепітко Іван Григорович

Шкуренков Микола Васильович

Шкорупеєв Дмитро Анатолійович

Шурупов В’ячеслав Вікторович

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»