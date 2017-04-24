Декларування 2015 – Суддівський корпус Приморського районного суду м.Одеси

24/04/2017   Прозора влада   No comments

Абухін Руслан Дмитрович
Бойчук Андрій Юрійович
Бондар Вячеслав Якович
Домусчі Людмила Василівна
Донцов Денис Юрійович
Єршова Лариса Сергіївна
Загороднюк Володимир Іванович
Івченко Віталій Борисович
Ільченко Наталія Анатоліївна
Кічмаренко Сергій Миколайович
Кравчук Тетяна Станіславівна
Науменко Андрій Володимирович
Нікітіна Світлана Йосипівна
Погрібний Сергій Олексійович
Свячена Юлія Борисівна
Чернявська Лариса Миколаївна
Гаєва Людмила Вадимівна
Гончаров Роман Васильович
Дерус Анатолій Володимирович
Іванов Віктор Васильович
Коваленко Вадим Миколайович
Крикливий Олег Миколайович
Кушніренко Юрій Степанович
Капля Олексій Іванович
Лабунський Володимир Миколайович
Літвінова Вікторія Володимирівна
Луняченко Олександр Анатолійович
Осіік Дмитро Валерійович
Пислар Віктор Петрович
Попревич Віктор Михайлович
Суворова Оксана Василівна
Тарасов Андрій Володимирович
Терзі Ігор Георгійович
Турецький Олександр Сергійович
Шенцева Ольга Петрівна
Шликов Сергій Петрович
Цільмак Костянтин Петрович

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *