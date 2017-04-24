Декларування 2015 – Суддівський корпус Приморського районного суду м.Одеси

Абухін Руслан Дмитрович

Бойчук Андрій Юрійович

Бондар Вячеслав Якович

Домусчі Людмила Василівна

Донцов Денис Юрійович

Єршова Лариса Сергіївна

Загороднюк Володимир Іванович

Івченко Віталій Борисович

Ільченко Наталія Анатоліївна

Кічмаренко Сергій Миколайович

Кравчук Тетяна Станіславівна

Науменко Андрій Володимирович

Нікітіна Світлана Йосипівна

Погрібний Сергій Олексійович

Свячена Юлія Борисівна

Чернявська Лариса Миколаївна

Гаєва Людмила Вадимівна

Гончаров Роман Васильович

Дерус Анатолій Володимирович

Іванов Віктор Васильович

Коваленко Вадим Миколайович

Крикливий Олег Миколайович

Кушніренко Юрій Степанович

Капля Олексій Іванович

Лабунський Володимир Миколайович

Літвінова Вікторія Володимирівна

Луняченко Олександр Анатолійович

Осіік Дмитро Валерійович

Пислар Віктор Петрович

Попревич Віктор Михайлович

Суворова Оксана Василівна

Тарасов Андрій Володимирович

Терзі Ігор Георгійович

Турецький Олександр Сергійович

Шенцева Ольга Петрівна

Шликов Сергій Петрович

Цільмак Костянтин Петрович

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»