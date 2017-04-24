Декларування 2015 – Суддівський корпус Київського районного суду м.Одеси

24/04/2017   Прозора влада   No comments

Бескровний Ян Володимирович
Борщов Ігор Олексійович
Васильків Олена Василівна
Войтов Геннадій Васильович
Галій Степан Петрович
Гниличенко Марина Віталіївна
Іванчук Вадим Миколайович
Калашнікова Ольга Іванівна
Калініченко Любов Василівна
Коваленко Олена Борисівна
Коротаєва Наталія Олександрівна
Куриленко Оксана Михайлівна
Літвінова Ірина Анатоліївна
Луняченко Валеріан Олександрович
Маломуж Алла Ігоревна
Огренич Ірина Василівна
Петренко Володимир Сергійович
Прохоров Павло Анатолійович
Пучкова Ірина Миколаївна
Рева Сергій Вікторович
Салтан Людмила Володимірівна
Тонконоженко Микола Миколайович
Федулеєва Юлія Олександрівна
Чаплицький Віктор Володимирович
Чванкін Сергій Анатолійович

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»

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