Декларування 2015 – Суддівський корпус Київського районного суду м.Одеси

Бескровний Ян Володимирович

Борщов Ігор Олексійович

Васильків Олена Василівна

Войтов Геннадій Васильович

Галій Степан Петрович

Гниличенко Марина Віталіївна

Іванчук Вадим Миколайович

Калашнікова Ольга Іванівна

Калініченко Любов Василівна

Коваленко Олена Борисівна

Коротаєва Наталія Олександрівна

Куриленко Оксана Михайлівна

Літвінова Ірина Анатоліївна

Луняченко Валеріан Олександрович

Маломуж Алла Ігоревна

Огренич Ірина Василівна

Петренко Володимир Сергійович

Прохоров Павло Анатолійович

Пучкова Ірина Миколаївна

Рева Сергій Вікторович

Салтан Людмила Володимірівна

Тонконоженко Микола Миколайович

Федулеєва Юлія Олександрівна

Чаплицький Віктор Володимирович

Чванкін Сергій Анатолійович

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»