Декларування 2015 – Депутати Одеської міськради

24/04/2017   Прозора влада   No comments

Александрочкін Олександр Юрійович
Аміци Олександр Сергійович
Балух Денис Валерійович
Беженар Вячеслав Миколайович
Боровик Олександр Валерійович
Борняков Олександр Сергійович
Бриндак Олег Борисович
Варавва Людмила Анатоліївна
Варещенко Володимир Ігорович
Вишняков Дмитро Олександрович
Гапуніч Валентин Вікторович
Гіганов Богдан Вікторович
Гончарук Оксана Віталіївна
Горін Олексій Едуардович
Григор’єв Денис Станіславович
Данилко Наталія Іванівна
Єреміца Олексій Миколайович
Звягін Олег Сергійович
Іваницький Олександр Валеріанович
Ієремія Василь Володимирович
Іонів Петро Петрович
Іоргачев Вадим Дмитрович
Камінкер Олег Ісайович
Квасницький Ольга Олексіївна
Кірєєв Володимир Анатолійович
Кисловський Олексій В’ячеславович
Кисловський Андрій В’ячеславович
Коваль Денис Олександрович
Корнієнко Володимир Олександрович
Крикливий Микола Федорович
Крук Юрій Юрійович
Кулакевич Ольга Анатоліївна
Куценко Ірина Ігорівна
Леонідова Лілія Василівна
Лозовенко Марина Костянтинівна
Малихіна Тетяна Ігорівна
Матвєєв Олександр Вікторович
Мозолєв Ілля Васильович
Наконечна Антоніна Леонідівна
Наумчак Віктор Анатолійович
Неугодніков Андрій Олександрович
Нікогосян Левон Рубеновіч
Новак Віктор Анатолійович
Орлов Олександр Віталійович
Осауленко Світлана Вікторівна
Палпатин Дмитро Вікторович
Пеструєв Дмитро Миколайович
Плаксій Тетяна Василівна
Підгородинський Вадим Миколайович
Позднякова Ганна Іванівна
Потапскій Олексій Юрійович
Рогачко Лілія Олександрівна
Себова Людмила Гаврилівна
Совік Олег Михайлович
Стась Едуард Павлович
Страшний Сергій Анатолійович
Танцюра Дмитро Миколайович
Терещук Вадим Сергійович
Тернівський Андрій Юрійович
Фокіна Олена Олегівна
Шеремет Олександр Геннадійович
Шкрябай Василь В’ячеславович
Шумахер Юрій Борисович
Етнарович Олег Володимирович

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»

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