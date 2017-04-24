Декларування 2015 – Депутати Одеської міськради

Александрочкін Олександр Юрійович

Аміци Олександр Сергійович

Балух Денис Валерійович

Беженар Вячеслав Миколайович

Боровик Олександр Валерійович

Борняков Олександр Сергійович

Бриндак Олег Борисович

Варавва Людмила Анатоліївна

Варещенко Володимир Ігорович

Вишняков Дмитро Олександрович

Гапуніч Валентин Вікторович

Гіганов Богдан Вікторович

Гончарук Оксана Віталіївна

Горін Олексій Едуардович

Григор’єв Денис Станіславович

Данилко Наталія Іванівна

Єреміца Олексій Миколайович

Звягін Олег Сергійович

Іваницький Олександр Валеріанович

Ієремія Василь Володимирович

Іонів Петро Петрович

Іоргачев Вадим Дмитрович

Камінкер Олег Ісайович

Квасницький Ольга Олексіївна

Кірєєв Володимир Анатолійович

Кисловський Олексій В’ячеславович

Кисловський Андрій В’ячеславович

Коваль Денис Олександрович

Корнієнко Володимир Олександрович

Крикливий Микола Федорович

Крук Юрій Юрійович

Кулакевич Ольга Анатоліївна

Куценко Ірина Ігорівна

Леонідова Лілія Василівна

Лозовенко Марина Костянтинівна

Малихіна Тетяна Ігорівна

Матвєєв Олександр Вікторович

Мозолєв Ілля Васильович

Наконечна Антоніна Леонідівна

Наумчак Віктор Анатолійович

Неугодніков Андрій Олександрович

Нікогосян Левон Рубеновіч

Новак Віктор Анатолійович

Орлов Олександр Віталійович

Осауленко Світлана Вікторівна

Палпатин Дмитро Вікторович

Пеструєв Дмитро Миколайович

Плаксій Тетяна Василівна

Підгородинський Вадим Миколайович

Позднякова Ганна Іванівна

Потапскій Олексій Юрійович

Рогачко Лілія Олександрівна

Себова Людмила Гаврилівна

Совік Олег Михайлович

Стась Едуард Павлович

Страшний Сергій Анатолійович

Танцюра Дмитро Миколайович

Терещук Вадим Сергійович

Тернівський Андрій Юрійович

Фокіна Олена Олегівна

Шеремет Олександр Геннадійович

Шкрябай Василь В’ячеславович

Шумахер Юрій Борисович

Етнарович Олег Володимирович

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Прозора Влада», що здійснюється за фінансової підтримки МФ «Відродження»