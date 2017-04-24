Декларування 2015 – чиновники Одеської міськради

Труханов Геннадий Леонидович, міський голова

Онищенко Олена Семенівна, керуюча справами виконкому

Орловський Анатолій Йосипович, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Котляр Андрій Іванович, заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Цвірінько Зінаїда Миколаївна, заступник Одеського міського голови

Шандрик В’ячеслав Іванович, заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міста

Янчук Олесь Борисович, заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Вугельман Павло Володимирович, заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



Абрамова Євгенія Георгієвна, Департамент надання адміністративних послуг

Андрусишин Вадим Вікторович, Управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя

Бедрега Світлана Миколаївна, Департамент фінансів

Боєва Світлана Юріївна, Департамент міжнародних зв’язків

Броварська Марина Владиславівна, Департамент документально-організаційного забезпечення,

Буйневич Олена Валеріївна, Департамент освіти та науки

Голованов Олександр Дмитрович, Управління архітектури та містобудування,

Дамаскіна Ірина Віталіївна, Служба у справах дітей

Жильцов Олександр Сергійович, Департамент внутрішньої політики

Загрійчук Олег Дмитрович, Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення

Зубов Григорій Іванович, Департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами

Ілько Олександр Васильович, Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху

Іовчева Снежана Викторовна, Адміністративно-господарський департамент

Касько Тетяна Василівна, Департамент екології та розвитку рекреаційних зон

Китайская Олена Петрівна, Департамент праці та соціальної політики

Коваленко Олег Якович, Відділ кадрової роботи

Козлов Олексій Ігорович, Департамент аналітики та контролю

Козловський Олександр Маркович, департамент міського господарства

Краснопер Віталий Анатолійович, Департамент муніципальної безпеки

Лаврент’єва Елена Леонидовна, Департамент з організації роботи

Маркова Тетяна Юріївна, Департамент культури та туризму

Машьянов Сергій Володимирович, Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів

Панасюченко Віктор Володимирович, Управління реклами Одеської міської ради

Панов Борис Миколаевич, Управление капитального строительства

Попсовська Інна Петрівна, Юридичний департамент

Пуздрач Руслан Алексндровіч, Управління з питань фізичної культури і спорту

Рябоконь Петро Мусійович, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю

Сиваш Андрій Сергійович, Департамент інформації та зв’язків з громадськістю

Тананевіч Юлія Іллівна, Департамент з питань звернень громадян

Хитрова Лідія Миколаївна, Департамент архівної справи та діловодства

Чижевська Алла Павлівна, Відділ організаційного забезпечення

Шелюгін Андрій Ігорович, Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини

Шмагай Андрій Васильович, Управління дорожнього господарства

Шпак Ігор Вікторович, Департамент охорони здоров’я

Щеплоцька Віра Герасимівна, Департамент бухгалтерського обліку та звітності