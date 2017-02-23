Кандитаты в Верховный суд. Лидеры Одесского региона – часть 3

Продолжаем серию публикаций, посвященную кандидатам в Верховный суд из Одессы.

Бывший адвокат из Кропивницкого Александр Гарский с 2005 года работает судьей в Малиновском районном суде города Одессы, является сертифицированным экспертом Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Недвижимости у судьи нет, зато жена его Виктория Гарская владеет домиком на 200 м2 и землей в Закарпатской области, а также двумя квартирами в Одессе, одну из которых она арендует.

В 2016 году, судья со своими тремя машинами (Нonda CRV 2008 года, Suzuki Grand Vitara 2005 года , Volkswagen Touareg 2012 года), занял второе место в рейтинге автоопарков одесских судей, который составили Vgorode.ua.

Сумарный Доход семьи небольшой, всего около 400 тыс грн. в год. Дома наличкой они хранят еще около 150 тыс. дол.

Мать Александра Гарского Галина Гарская в 2009 году получила в дар от неизвестного дом на 467 кв.м. в селе Подгайци под Кропивницким.

Его отец Вячеслав Гарский с 1967 года по 1976 год возглавлял Килийский районный суд в Одесской области, с 1996 года судил в Кировоградском областном суде, и до 2004 года исполнял обязанности председателя, а позже был заместителем председателя этого суда. Одесское издание «Думская» в 2012 году сообщало, что Вячеслав Гарский вынес решение, которым, вместо содержания под стражей, отпустил под подписку о невыезде мужчин, цепью избивших беременную девушку.

Судья Игорь Борщев, также один из 44 кандидатов претендует на должность члена Высшего совета правосудия, органа который может предлагать назначать тех или иных кандидатов на должность судьи, «наказывать» их, увольнять, предоставлять согласие на задержание или содержание под стражей или арестом судьи.

Мотивационное письмо кандидаты в члены Высшего совета правосудия Игоря Борщева.

Игорь Борщев родился в семье военнослужащего, учился в Харьковском гвардейском высшем командном танковом училище, а в 1988-1993 годах командовал танковым взводом в Венгрии и Беларуси, и потом год в Николаеве.

С 1998 года по 2002 год Игорь Борщев работал старшим консультантом-помощником председателя военного апелляционного суда Южного региона, потом работал судьей военного местного суда Одесского гарнизона, а с 2010 года – в Киевском районном суде города Одессы.

Судья является одним из учредителей общественной организации «Ассоциация следственных судей Украины», которой руководит председатель Киевского районного суда города Одессы Сергей Чванкин. Последнего, называют очень близким к Сергею Кивалову.

Судья Игорь Борщев в 2014 году вынес определение, что противоречит статье 214 УПК Украины, обязывающей вносить в ЕРДР любую информацию от заявителей и запрещает отказ от регистрации заявления о преступлении. Прокурор не внес ведомости о преступлении (давлении на судью) в ЕРДР, а г-н Борщев все же отказал гражданину в удовлетворении жалобы на прокурора, мотивировав решение тем, что в заявлении гражданина нет фактических данных о преступлении.

Жена судьи Елена Борщева является кандидатом медицинских наук и работает врачом акушером-гинекологом роддома Одесской областной клинической больницы. При небольшой зароботной плате ок.3 тыс. грн в мес. она владеет 1 га земли и домом на 172 м2 в курорте Санжейка Одесской области.

Его сын Павел Борщев учится на первом курсе в НУ «Одесская юридическая академия», а сын Николай – в школе.

В собственности семьи квартира на 101 м2 в Одессе, и 2 автомобиля NISSAN TIIDA 2008 и RENAULT DUSTER 2012 г.в., 100 тыс. грн наличными и 1,5 тыс. долна банковских счетах.

У Игоря Борщева достаточно высокая, как для судьи зарплата, около 25 тыс. грн в месс, а также пенсия ок 10тыс. в мес и еще за 2015 год судья получил 114 тыс грн, как пересчет пенсии и 10 тыс грн благотворительной помощи. Т.е. только содержание данного судьи в 2015 г. обошлось государству в около полумиллиона гривен.

В конкурсе участвуют также люди не из системы, т.н. «внешники».

Двое таких кандидатов являются лидерами конкурса в судьи Верховного Суда после первого этапа: Это представители одной кафедры НУ “Одесская юридическая академия” Анжелика Крусян и Марьяна Афанасьева. К слову, Анжелика Крусян заведовала кафедрой конституционного права с 2011 года, и ее в сентябре 2016 года, заменила Марьяна Афанасьева.

Анжелика Крусян – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой общетеоретической юриспруденции, конституционного и административного права Киевского института Одесской юракадемии. В 1991-1996 годах она работала в прокуратуре Белгорода-Днестровского Одесской области. С 2006 года является членом Польско-Украинского клуба Конституционалистов. С 2012 года г-жа Крусян входила в Конституционную Ассамблею, а после ее ликвидации с 2015 года является членом Конституционной Комиссии. В январе 2017 года ученый совет НУ «Одесская юридическая академия» рекомендовал Анжелику Крусян в член-корреспонденты Национальной академии правовых наук Украины.

Она была научным руководителем первого, после Революции Достоинства, генерального прокурора Украины Олега Махницкого. Об этом изданию «Лига», сообщил сам Махницкий, которого в 2014 году обвиняли в связях с народным депутатом Украины Сергеем Киваловым.

Доктор юридических наук, профессор и завкафедрой конституционного права Одесской юракадемии Марьяна Афанасьева также возглавляет Консультативный центр избирательного права и электоральных технологий Университета, а также занимала должность и.о. вице-президента, проректора по научной работе ВУЗа.

В 1998, 2006, 2010 годах она участвовала в избирательных кампаниях как научный консультант, при этом, в 2002-2004 годах являлась помощником народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Марьяна Афанасьева в 2012 году была заместителем председателя окружной избирательной комиссии на выборах в народные депутаты Украины (выдвинута фракцией Партии Регионов), а в 2014 году – на внеочередных выборах народных депутатов Украины (выдвинута Партией Регионов).

К слову, ВО «Свобода» указывали, что на выборах 2012 г., в ОИК, в которую входила г-жа Афанасьева, 10 из 18 членов напрямую связаны с народным депутатом Сергеем Киваловым или подконтрольными ему структурами.

Марьяна Афанасьева с 2006 года занимается адвокатской практикой в собственной фирме “Консультационно-правовой центр Бизнес Консалтинг”. В 2012-2015 годах входила в Конституционную Ассамблею.

В 2015 году г-жа Афанасьева стала лауреатом Премии имени Ярослава Мудрого, которую основала Национальная академия правовых наук Украины и Национальный юридический университет им. Я. Мудрого.

Сожитель Афанасьевой, Валерий Черкасов – собственник фирмы “Портмарин груп“, которая занимается интермодальными перевозками, фрахтованием, а также агентированием в портах Одессы, Черноморская и Херсона. При этом его предпринимательский доход в 2015 году почти в 4 раза меньше, нежели у самой Афанасьевой – 126,5 тысяч грн. и почти 465 тысяч грн. соответственно.

Елена ВАСИНА