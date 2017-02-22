Кандитаты в Верховный суд. Лидеры Одесского региона – часть 1

Начинаем серию публикаций, посвященную кандидатам в Верховный суд из Одессы.

На конкурс в судьи Верховного Суда подали документы 653 кандидата, в том числе 23 из Одесской области.

Семеро из 23-х одесских конкурсантов после письменного тестирования профессиональных способностей во второй этап не попали.



Лучше всех в Одесской области сдала тесты экс-судья Мария Процик, заняв пятую позицию в общем рейтинге кандидатов в судьи Кассационного гражданского суда. Ее судейский стаж составляет около 24 лет: с 1993 года судила в районных судах Одессы, а с 2006 года по конец 2016 года – в Апелляционном суде Одесской области. Мария Процик также является сертифицированным экспертом Национальной ассоциации адвокатов Украины и участвовала в научных юридических мероприятиях.

Ее сын Дмитрий Процик в 2009-2014 годах работал в прокуратурах Одесской области. Позже он заведовал сектором землеустройства и рынка земель отдела Госгеокадастра в Овидиопольском районе, а с 2016 года возглавляет горотдел Госгеокадастра в Белгород-Днестровском Одесской области. Дмитрий Процик голосовал на официальном сайте президента Украины за электронную петицию в поддержку основателя Одесской юракадемии, народного депутата Украины Сергея Кивалова. К слову, Левый Берег писал, что в прокуратуру Одесской области обращались граждане по поводу незаконного использования их персональных данных неизвестными для голосования за эту петицию.

Что касается, деклараций Марины Процик за 2015-2016 год, то можно заметить, что зарплата судьи значительно выросла, от 21 тыс грн в мес в 2015 до около 34 тыс грн в конце 2016 года.

Наверное, благодаря столь значительному повышению оклада, экс-судья приобрела, в добавок небольшой квартире (68м2) и участку в 1га, земельный участок площадью 568м2 в с. Сычавка Лиманского р-на Одесской области. Но при этом за 5 тыс грн Процик продала сыну Дмитрию движимое имущество (предположительно речь идет об автомобиле Kia Ceed 2009 г.в, который исчез из декларации).

Остался в собственности судьи автомобиль HYUNDAI I10 2013 г.в. (в котором и был куплен за более 100тыс. грн.)

Еще один кандидат в Кассационный гражданский суд, прошедший во второй этап конкурса – судья Приморского районного суда города Одессы Сергей Погребной. У него судейский стаж более 13 лет.

В 2001 году Сергей защитил кандидатскую диссертацию в Одесской национальной юракадемии, а в 2009 году – докторскую диссертацию в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

Сергей Погребной является членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук и, согласно его декларации за 2015 год, преподавал в Одесском национальном медицинском университете и Национальном университете “Одесская юридическая академия”.

На сайте ОНМУ Сергей Погребной указан, как заведующий кафедрой социальной медицины, медицинского права и менеджмента, а в соответствии с приказом Министерства образования и науки он входит в специализированный юридический ученый совет КНУ им. Тараса Шевченко.

Написал несколько научных работ в соавторстве с народным депутатом Сергеем Киваловым.

В 2010 году, за судебное решение по делу увольнения председателя Правления ЗАО “Одессакондитер” Виктора Сухоты, последний обвинял судью Погребного в превышении полномочий.

Одесское издание «Думская» писало, что судья принял ряд решений, что «помогли приватизации части пляжа “Ланжерон», а именно – набережной дельфинария «Немо».

В 2013 году издание “Зеркало недели” “наградило” судью своеобразным Оскаром за рейдерское ноу-хау года. Он своим решением от 27 июня 2013 (дело № 1522/15678 / 13а) обязал директора столичного зоопарка Кирилюка: подписать договор с неким ООО “Дыхание природы” о передаче бизнесменам части земли зоопарка, на которой стоит недостроенный павильон для человекообразных обезьян, под строительство дельфинария.

В 2014 году судья Погребной «в категорической форме запретил журналисту издания «Верховенство права» проводить видеосъемку судебного процесса… даже пытался выдворить журналиста из зала судебного заседания». Видеозапись инцидента можно посмотреть на сайте «Верховенство права».

Что касается, имущества Сергей Погребного, то в 2015 году он задекларировал из недвижимости 2 квартиры в Одессе (136,1 и 102,5 м2, последняя выдана ему для пользования Одеським горсоветом), часть дачного домика на 107 м2, садовый домик 97,9 м2, а также 4 земельных участка: 800 м2 в с.Сичавка и 907м2 в с. Любопиль Лиманського р-на, 241 м2 в Одессе, а также 314 м2 в Затоке.

Ездит судья на Volkswagen Touareg 2010, который был приобретен 5 лет назад за 400 тыс. грн. Наличными хранит 123 тыс. дол США.

Жена судьи Ольга Погребная с 2011 года имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, а сейчас, вероятно, работает юрисконсультом в Одесском областном гуманитарном центре внешкольного образования и воспитания, хотя в декларации мужа ее заработная плата не отражена.

Из семейного имущества Ольге Погребной принадлежит скромная квартира на 24,6 м2, земельный участок на 17 га в с.Усатово. Ездит жена судьи на недорогом SUBARU TRIBECA 2008 г.в. и хранит около 800 евро в банке.

Родной брат Сергея Погребного, Николай, экс-глава Суворовского районного суда уволился в 2016 г. по собственному желанию.

Его покойный отец Алексей Алексеевич Погребной – известный украинский юрист, профессор, доктор юридических наук и академик НАПрН Украины.

Елена ВАСИНА