Заступники Геннадія Труханова.  Частина 2

Ми продовжуємо серію публікацій присвячених аналізу декларацій та зв’язків заступників мера Одеси. Сьогодні нашу увагу ми приділимо усім іншим замам.

ЗІНАЇДА ЦВІРІНЬКО – досвідчений освітянин, яка близько 25 років пропрацювала в школах, а потім ще 9 років керувала профільним департаментом підрозділів ОМР. В 2014 р. Зінаїда Цвірінько стає замом Труханова і рівно через рік (у 2015 р.), її чоловік, придбав авто Kia Sorento 2014, вартість якої складає близько 30 тис дол. До речі, в тому році, з доходів родини Цвірінько вказана лише її зарплата в 161 тис грн (13 тис. грн/міс). та пенсія чоловіка в 14 тис. грн за рік. Тобто навіть сукупного доходу, без інших витрат не вистачає на купівлю такої автівки.

З іншого майна Зінаїда Цвірінько вказала невеличку квартиру в Одесі на 61,7 м2 та міроавтобус Toyota Hiace 2008 р.в., щоправда, все це у власності її чоловіка.

АНДРІЯ КОТЛЯРА по праву можна назвати «патріотичним» замом. Офіцер запасу, учасник бойових дій в Афганістані, представник 8-ї «афганської» Сотні Самооборони Майдану. В 2014 р. після призначення Ігоря Палиці головою ОДА Андрій Котляр став начальником управління взаємодії з правоохоронними органами ОДА, правда через рік перейшов працювати у мерію, заступником Труханова.

Відповідно до декларації, Андрій Котляр, не дивлячись на найнижчу зарплатню серед замів (близько 7,5 тис на міс), людина забеспечена. Так він має 2 земельні ділянки (547 та 161.60 м2) в м. Генічевськ Херсонської обл., земельну ділянку (1189 м2) та садовий будинок (150 м2) в м.Коблево Миколаївської обл., та квартиру в Одесі (71 м2).

З рухомого майна у Андрія Котляра лише автівка Mersedes-Benz S-550 2008р.в. вартістю близько 30 тис дол.

Досить цікава декларація ОЛЕГА ЯНЧУКА.

Так, заступник Труханова вказав, що його дружина, Тетяна Міленіна володіє квартирою на 117 м2, щоправда. відповідно реестру прав на нерухоме майно у неї у власності ще вказаний житловий будинок 142.7 м2, в селі Біленьке, Білгород-Дністровського району. Також в цьому реестрі бачимо, що сам Олег Янчук у лютому 2016 придбав ще одну квартиру в Одесі площею 154,2 м2.

Варто відзначити, що Тетяна Міленіна володіє також багатьма ціними речами. Так вона у 2010-2013 рр. отримала у власність: картину французького майстра початку ХХ століття і картину голландського майстра ХVIII століття; годинник жіночий Rolex; намисто Van Cliff & Arpels; сережки і каблучку Damiani; годинник жіночий Girard Perregaux; два свічника та дві французькі вази ХІХ століття.

Крім того на неї оформлені фірми: ТОВ “Мілєні”, ТОВ “Смарт-таймінг”, котрі, мабуть, зовсім не приносять прибутку, бо відповідно до декларації Олега Янчука, його дружина нічого не заробляє. Але при цьому, за даними порталу Youcontrol, Тетяна Міленіна ще входить до засновників ТОВ «СМАРТ ТАЙМІНГ», що займається послугами мобільного харчування та ГО «БАТЬКІВСЬКЕ ДЖЕРЕЛО».

Чомусь, ці данні Олень Янчук забув вказати в своїй декларації.

В 2015 році дружина Янчука придбала елітну автівку BMW 640 2015 р.в. вартістю більше 2 млн грн.

Родина Янчуків має невеликий дохід – це зарплата самого Олега Борисовича 163 638 грн/рік (бл. 13 т. грн/міс.), при цьому отримує близько 250 тис. грн відсотків за банківськими вкладами.

На рахунку у банку у Олега Янчука – 2,2 млн грн., а у його дружини – 384тис грн., та ще готівкою зберігається 180 тис дол.США, 66 тис.евро та 1, 2 млн грн.

Порівняно скромні статки у керуючої справами виконавчого комітету ОЛЕНИ ОНИЩЕНКО.

Проживає чиновниця у невеличкій квартирі (46,8 м2), якою володіє в рівних долях з чоловіком та дочкою. До речі, дочка Анастасія Потапенко, за даними порталу Youcontrol , є співзасновницею туристичного агенства «ТОП-ТУР», іншим засновником є Катерина Лещева, яка в свою чергу є керівником КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси». Та зі своїм підлеглим Шершньовим Віктором, начальником відділу організації туризму, заснували ТОВ “ДП ТУРИЗМ-КОНСАЛТИНГ“, що займається навчанням екскурсоводів та перекладачів.

Також з майна Олена Онищенко має земельну ділянку 600 м2 в с.Егорівка Роздільнянського району та автомобіль DAEWOO SENS 2005 р.в., якими володіє чоловік Олени Андрій Онищенко.

З особистих заощаджень родина Онищенків має 300 тис. грн готівкою.

Катерина Маденс