ДЕПУТАТ НАУМЧАК: дорогі автівки, елітна нерухомість та захоплення скверу Шклярука

Декларації депутата Одеської міськради Віктора Наумчака позаздрить будь хто. Він, на відміну від більшості, не посоромився і вказав майже все, що в нього є.

У депутата велика родина (дружина та четверо дітей), яка не має жодних доходів. Сам Віктор Анатолійович заробляє лише 48 тис. грн. Щоб прогодувати всіх, йому доводиться займатись підприємницькою чи незалежною професійною діяльністю, дохід від якої складає 960 тис. грн. Тобто загальний дохід на родину з 6 людей складає приблизно 1 млн. грн. на рік.

Кількість нерухомого майна депутата вражає. Він задекларував дві земельні ділянки площа яких 883 та 571 кв. м. Ще він володіє трьома квартирами площею 151,9 (ділить з родиною), 350,4 та 31,9 кв. м. Також у нього є два садових будинка, 581 та 146 кв. м та “інша” нерухомість загальна площа якої складає 1969,2 кв. м. Цікаво, що у родини депутата є лише частка квартири 151,9 кв. м.

У власності Наумчака 4 легкових автомобіля (Lexus LS 600, GX 470, RX 330 та Mercedes-Benz S 600) один вантажний (Faw n2 Pw 61) та ще й гідроцикл Bombardier RXT. Члени його родини пересуваються на скромному Nissan Almera, 2001 р.в. Навіть, при доході більш ніж мільйон грн/рік, важко уявити в яку суму може обійтися обслуговування всього цього майна.

На банківському рахунку Віктора Анатолійовича у 2014 році було 342 857,67 грн., а загальна сума його внесків до статутних капіталів різних установ складала майже 15 млн. 763 тис. грн. Цікаво, що у 2014 році він вніс до статутних капіталів фірм суму, більшу за його дохід.

Не зважаючи на таку відвертість у декларації, депутат все одно вирішив приховати частину майна. Відтак, у реєстрі нерухомості значиться, що Віктор Наумчак з жовтня 2013 року володіє складом №5660 на ринку “7 кілометр” площа якого складає 143,5 кв. м. Не зважаючи на те, що він офіційно передає його в оренду ТОВ “Промтоварний ринок”, в декларації він повинен був вказати дохід від дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майном.

Один з дачних будинків, який вказано в декларації депутата, згідно реєстру знаходиться за адресою Фонтанська дорога, 92. Це зовсім поруч з скандальним сквером Шклярука в Одесі.

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Саме у цьому сквері знаходиться старий бар “Бофо”, землю під яким у вересні 2016 року Одеська міська рада продала фірмі ТОВ “Александрія”. У 2011 році Одеський виконком оцінював збитки, завдані незаконним використанням ТОВ “Александрія” землі під баром на суму 53.786,05 грн.

Кадастрова карта, витяг

Цікаво, що раніше ця фірма була орендарем цієї ж ділянки та, на той час, належала батьку депутата Наумчаку Анатолію. Тоді фірма планувала реконструкцію бару.

В новому ж Рішенні вказано, що ділянку передано вже для експлуатації та обслуговування будівлі кафе з літнім майданчиком. Однак експлуатувати там майже нічого, бо реконструкції ще не було.

Наразі ця фірма знаходиться у власності Гінько Надії Федорівни, 1938 року народження. Вона є родичкою бізнес-партнера Наумчака – Гінько Валерія Валентиновича. За даними сайту Youcontrol, Віктор Наумчак та Гінько Валерій були власниками ТОВ “Александрія” до Надії Федорівни.

Катерина Маденс