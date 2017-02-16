Заступники Геннадія Труханова. Частина 1

Ми розпочинаємо серію публікацій присвячених аналізу декларацій та зв’язків заступників мера Одеси. Наразі Геннадію Труханову допомагають 6 замів. Їх майновий стан, можна охарактеризувати «просто, але зі смаком».

Найбільшу зарплатню отримує Павло Вугельман (бл. 25 тис. грн на міс.) та керуюча справами виконкому ОМР Олена Онищенко (бл. 20 тис грн). найменше отримує «найпатріотичніший» заступник Андрій Котляр бл. 7,5 тис. грн. Всі інші зами заробляють на посадах близно 13 тис. грн кожен.



Найскромніше майно у першого заступника Труханова Анатолія Орловського. Так, згідно декларації, він має квартиру на 120 м2, а його дружина лише 320 тис грн готівкових заощаджень. До речі, дружина Орловська Маргарита є простим ФОП-ом, її основним видом діяльності зазанчена торгівля. За 2015 рік заробляла близько 80 тис. грн\міс та, мабуть, утримувала родину.

Найоплачуваніший заступник мера Одеси Павло Вугельман, молодий та талановитий. В 26 років він став депутатом ОМР від партії Треханова «Доверяй делам» , а в 32 – вже заступником Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

В своїй декларації Павло вказав невеличку квартиру на 39 м2, де він проживає з дружиною і сином. Але, якщо бути, уважним, то можна помітити, що з декларації Павла Вугельмана за останні півроку, зникла ще одна квартира на близько 200м2, в той же час з’явився рядок доходу з отримання арендної плати.

З рухомого майна у сім’ї Вугельманів 2 авто представницького класу. Сам Павло їздить на рядовому Mercedes-Benz S350, в той час як його дружина керує Range Rover Sport 2015 р.в. вартістю понад 100 тис дол.

Варто відмітити, що не дивлячись, на посаду, Павло Вугельман разом з дружиною володіють частками Одеської Бізнес школи «WAVE» (за даними Youcontrol, засновником вказана Вугельман Людмила, швидше за все мати чиновника, та Арутюнян Рузана) та членом Одеської обласної організації Всеукраїнської ГО «Молодіжний союз «Наша Україна». Крім цього, за даними порталу Youcontrol, Павло Вугельман й досі є засновником регіональної організації політичної партії «Довіряй ділам» у Херсонській області.

Варто відмітити, що в листопаді минулого року розпорядженням Геннадія Труханова, саме на Павла Вугельман поклали обов’язок контролю за всіма закупвлями, що здійснює ОМР.

Нагадаємо, що грудні 2016 року в ході сесії, Одеська міська рада погодила продажу історичної будівлі фірмі сестри Павла Вугельмана Ілони Чорненької. Цей маєток на вул Троїцькіїй, 43Б, був зведений на початку ХХ століття архітектором Троупянським. Лише на півроку раніше міський голова Геннадій Труханов своїм розпорядженням надав цей маєток даній фірмі в аренду строком на 2 роки і 11 місяців.

Статутний фонд ТОВ «ПРОФІ ОДЕСА», яке придбало будівлю, становить символічні 1000 грн, 50% з яких внесла Ілона Вугельман, щоправда на початку 2017 року вона вийшла з засновників.

Ілона Чорненька зареєстрована за однією адресою з Олегом Чорненьким (швидше за все – її чоловік) та братом Павлом Вугельманом і матірю Людмилою Вугельман.

Також слід зазначити, що батько чиновника є одним з міноритарних засновників банку «Південний», та й сам Павло Вугельман починав свою карьеру саме в цьому банку.

Катерина Маденс