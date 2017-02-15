ДЕПУТАТ ІВАНИЦЬКИЙ. Мільйонні статки та автосалон біля Потьомкінських сходів

Депутата Одеської міськради Олександра Валеріановича Іваницького – важко назвати бідним.

У минулому (звітному) році він задекларував доходи на суму 2 594 899 грн. В додаток до цього його родина отримала прибутки у розмірі 506 682 грн.

Така відвертість в деклараціях зазвичай зачаровує виборців. Однак не все так чисто, як здається на перший погляд. Маючи досить непоганий матеріальний стан, депутат все одно примудрився приховати своє майно.

В своїй декларації він вказував, що володіє лише трьома квартирами. Завдяки реєстру ми дізнались яким чином депутат заволодів ними.

У червні 2009 року, важко працюючи на двох роботах одночасно (заступником директора ОАО «Мостобуд» та начальником юридичного відділу ТОВ «Віннер-Одеса») і ледь встигаючи навчатись в ОНЮА, він придбав 4-кімнатну квартиру в Аркадії.

В листопаді 2013 року депутат отримав у спадок 2/3 від квартири в будинку по вул. Маршала Говорова, 18Б, (1, 2 частини) загальною площею 59,0 кв.м У грудні того ж року він отримав ще одну квартиру у спадок. Вона розташована на вул. Довженка, 10 (43,7 кв. м).

Однак з’ясувалось, що окрім задекларованої нерухомості є ще й інша.

Згідно реєстру майна, у січні 2009 року Олександр Валеріанович придбав в іпотеку земельну ділянку площею 936 кв.м разом з будинком 446,5 кв.м. Цей будинок обійшовся йому у 4 000 000 грн.

Також у 2015 році депутат отримав у спадок земельну ділянку в смт Затока, що на Одещині розміром 640 кв. м. Ця ділянка знаходиться на території садівничого товариства «Авангард» (р-н Лиманський).

Також треба додати, що дружина депутата Іваницька Юлія Валеріївна, є однією з засновників ТОВ «Віннер-Одеса». Вона ж значиться викладачем кафедри німецької філології Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова. Однак це не заважає їй мати досить прибутковий бізнес. Нагадаємо, що відповідно до інформації на оф.сайті Одеської міськ ради, сам Олександр Іваницькиє був начальником юрвідділу даної фірми з 2007 по 2013 рік.

Крім іншого ТОВ «Віннер-Одеса» володіє земельною ділянкою площею 0.1184 га, котра згідно з кадастровою картою, має цільове призначення «G.08.03 Для іншого історико-культурного призначення» і розташована впритул до Потьомкінських сходів.

Але, в дійсності, ця ділянка вже давно використовується як майданчик з продажу авто.

Рішення про передачу у приватну власність цієї землі відсутнє, як і інформація в Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Якщо уважніше придивитись до компанії, яка заволоділа землею, з’ясовується, що вона не тільки торгує автівками та запчастинами, але й самі автосалони будує (хоча не зазначає це серед кодів своєї економічної діяльності). Залишається лише уявляти собі, яку частину архітектурної пам’ятки затулятиме сучасний автосалон.

Тож, не дивлячісь на фінансову відвертість депутата з промерської партії, його чесність варто залишити під сумнівом. Адже він приховав від своїх виборців дві великі земельні ділянки й будинок.