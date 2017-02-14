ДМИТРО ПЕСТРУЄВ. Самотній та босий депутат

Цією статтею ми починаємо цикл статей про Одеських владників. Протягом останніх півроку були досліджені декларації депутатів, чиновників та суддів одного окремого міста України. Із знайденими цікавинками ми й пропонуємо познайомитися нашим читачам. Додамо, що підтримку у вивченні справ ми отримали від Міжнародного фонду “Відродження”, без допомоги якого, реалізація цього проекту мала затягнутися на роки. Сподіваємося, вам буде цікаво.

Щиро ваші, редакція ІА “Поряд з вами”.

Безробітний, безхатченко, самотній… Саме таким хоче здаватися своїм виборцям депутат Одеської міськради – Дмитро Пеструєв.

А чи насправді він такий бідний та одинокий, яким прикидається?

У 2014 році молодим депутатом було подано декларацію, в якій він зазначив, що не має ані роботи (і відповідно доходів), ані родини, ані житла. Тоді, через цю майже порожню декларацію, він очолив “ТОП-10 Жебраків депутатів Одеської міськради”.

Єдине, що у нього на той час було – новенький байк Harley-Davidson Electra-Glide 2014 року випуску, який було придбано за 236.400 грн. ЗМІ тоді дивувались, яким чином Дмитро, не маючи доходів, придбав новенький байк.

В декларації за 2015 рік у Дмитра Пеструєва вже вказано двох дітей і навіть дохід від відчуження майна на суму 149.000 грн. Невідомо яке саме майно продав депутат, тому що байк з попередньої декларації так і не зник.

А окрім нього в Дмитра нічого і не було. Однак продавши “невідомо що” за 149.000 він примудрився купити автомобіль Nissan Patrol 2011 року випуску за 237.000 грн.

Цікаво, яким чином, вже другий рік поспіль, депутатові вдається купувати речі, які йому не по кишені? І це при тому що він у деклараціях стверджує, що не має ані роботи, ні банківських вкладів.

Тоді ж яким чином він утримує своїх дітей, не маючи навіть даху над головою.

Однак виявляється, що Дмитро все таки має більше, ніж вказує в деклаларації!

На своїй сторінці у facebook, депутат вказав, що він одружений.

На офіційному сайті Одеської міської ради також вказано, що Дмитро Миколайович має дружину і двох дітей.

Незрозуміло тоді, чому він не зазначив свою родину в декларації за 2014 рік, а у 2015-му забув вказати дружину, хоча і згадав про дітей.

Завдяки тому ж facebook нам вдалось розшукати дружину депутата. Нею виявилась двадцятивосьмирічна Анастасія Уханова, яка на своїй сторінці зазначила, що вона одружена з Дмитром Пеструєвим.

29 вересня цього року друзі вітали Анастасію та Дмитра з 10-ою річницею весілля.

У реєстрі майнових прав міститься інформація, що Уханова Анастасія є власницею нежитлового приміщення №501, площею 350,8 кв.м. на вул. Олександра Матросова, 5. Придбано воно було 30.11.2011 року. Так як в декларації депутат не зазначив дружину, відповідно і цю нерухомість він не відобразив.

Також нам вдалось знайти квартиру, в якій проживає Анастасія. Вона зазначала її, коли реєструвала свій бізнес. Ця квартира належить її батьку – Уханову Ігорю Леонідовичу і знаходиться вона в самісінькому центрі Одеси.

Також Анастатасія виявилась співзасновницею фірми ТОВ “Анубіс Віп”, яку нажаль було закрито у лютому 2013 року. Ця фірма займалась організацією поховань і знаходилась за адресою м. Одеса, вул. Грецька, 40. За цією ж адресою знаходиться і досі діє ТОВ «Спецпідприємство — сервіс», засноване матір’ю депутата – Пеструєвою (Числяк) Людмилою Іванівною.

Цікаво, що фірма дружини Дмитра Миколайовича (“Анубіс Віп”) займалась похованнями саме у той час, коли його ж батько очолював міське комунальне підприємство «Спецпідприємство КПО» яке саме і надає ритуальні послуги населенню. До речі, це комунальне підприємство також знаходиться на вул. Грецькій, 40.

Таким чином, швидше за все колишній очільник комунального підприємства і батько нинішнього депутата ОМР, як мінімум, допомагав бізнесу своєї невістки.

Стаття підготовлена на оприлюднена за допомогою Міжнародного фонду “Відродження”.