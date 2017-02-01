Віктор ЖИХ: Куди йдуть гроші від екологічного податку
Серед багатьох податків та сборів в України є й такі, що не дуже відомі пересічним громадянам. Одним з них є екологічний податок. Згідно чинного Податкового кодексу України екологічний податок – є “загальнодержавним обов’язковим платежем, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року”.
Треба зазначити, що цей податок дає бюджету чималі суми прибутку, а з 2017 ставки цього податку значно зросли, в наслідок чого у 2017 уряд очікує отримати з цього податку більш ніж мільярд гривень.
Розподіл екологічного податку між державним і місцевими бюджетами
|Роки
|Державний бюджет
|Спеціальний фонд місцевих бюджетів
|Всього
|У т.ч. до сільських, селищних, міських бюджетів, та з 2015 р. і бюджетів об’єднаних територіальних громад
|У т.ч. до обласних бюджетів
|2017
|20
|80
|25
|55
|2016
|20
|80
|25
|55
|2015
|20
|80
|25
|55
|2014
|65
|35
|25
|10
|2013
|53
|47
|33,5
|13,5
|2012
|30
|70
|50
|20
До того ж треба зазначити, що Екологічний податок має цільове призначення і, отже, має спрямовуватися виключно на фінансування природоохоронних заходів.
Як це відбувається насправді проаналізували у Палаті податкових консультантів України в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» у частині надання допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні», що реалізується «Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). на прикладі Луганської області.
У 2016 році сумарно до бюджетів разом по області сплачено екологічного податку на суму 226 157,509 тис. грн. Ця сума перевищує майже в 6 разів аналогічну суму за попередній рік.
Найбільша сума податку сплачується за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення:- 187988,524 тис. грн. у 2016 році.
Наступними за вагомістю є надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини та надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти.
З 2011 по 2015 рік на території Луганської області діяла Обласна програма з охорони навколишнього середовища, метою якої визначено здійснення заходів, спрямованих на “охорону навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання і відтворення природних ресурсів”. На виконання Програми передбачалось 5 424 736,693 тис. грн. на 5 років. Зокрема, у 2014 році Програмою було передбачено виконання 97 заходів на загальну суму 469 701,587 тис. грн. Станом на 1.04.2014 року фактично було профінансовано лише 18 заходів на суму 7 371,981 тис. грн., у тому числі на 120 тис. грн. за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, 612 тис. грн. і 768,6 тис. грн. – відповідно за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і місцевих бюджетів, і майже 6 млн. грн. за рахунок підприємств та інших джерел.
Тобто виконання Програми склало лише 1,6% з державних фондів охорони навколишнього природного середовища!
Дещо інші дані стосовно витрачання коштів на природоохоронну діяльність містяться у Звіті про виконання місцевих бюджетів Луганської області. За даними цього Звіту є суттєві розбіжності між коштами, які затверджені місцевими радами на виконання певних заходів, і фактично виконаними заходами. Станом на 1 січня 2015 року на фінансування заходів з природоохоронної діяльності на звітний рік було затверджено місцевими радами 149 137 тис. грн., у тому числі обласним бюджетом на суму 54 599,9 тис. грн. Виконано за звітний рік разом по області лише на 17 306,4 тис. грн., у тому числі обласний бюджет – 3 921,6 тис. грн. Найбільше фінансування отримали заходи щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів – 11 215,6 тис. грн. разом по області (із запланованих 96 948,4 тис. грн), у тому числі 3 424,9 тис. грн. обласний бюджет (із запланованих 46 423,4 тис. грн.). Серед інших заходів, що отримали фінансування, є заходи щодо ліквідації іншого забруднення та інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища. На збереження природно-заповідного фонду місцевими радами кошти були затверджені, але фактично коштів виділено не було.
Станом на 1 січня 2016 року на фінансування заходів з природоохоронної діяльності на звітний рік було затверджено місцевими радами 23 042,7 тис. грн. (що на 84,5% менше порівняно з попереднім роком), у тому числі обласний бюджет – 4 728,8 тис. грн. (що становить близько 10% запланованої суми від попереднього року). Виконано заходів за звітний період, відповідно, по області – на суму 10 471,1 тис. грн., обласним бюджетом – 4 458 тис. грн. Слід звернути увагу на майже 95% виконання обласного бюджету, з якого заходи щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів та утилізації відходів були виконані повністю.
Станом на 1 грудня 2016 року затверджено місцевими радами на звітний рік заходів на суму 53 467 тис. грн., у тому числі обласним бюджетом – 37 883 тис. грн. Фактично за 11 місяців 2016 року виконано заходів разом по області на суму 4 976 тис. грн. (або 9% від запланованих), у тому числі обласним бюджетом – на суму 1 061,9 тис. грн. (або 2,8%).
Очевидно, що сума коштів, які витрачаються на природоохоронну діяльність, є набагато меншою за отриману суму екологічного податку.
Незважаючи на проведення АТО в регіоні, деякі промислові підприємства продовжують свою роботу і, отже, впливають на стан навколишнього середовища. Крім того, внаслідок самого проведення АТО (пожежі і обстріли) необхідні кошти на ліквідацію наслідків та проведення додаткового комплексу природоохоронних заходів.
І це ситуація лише по Луганській області. Та чи краща вона в інших регіонах?
Й головне: куди спрямовуються ці кошти?
Громадська організація “Поряд з вами” продовжує моніторити ситуацію та закликає інші громадські організації та небайдужих громадян долучитися до моніторингу.
Віктор Жих
керівник Дніпровського осередку
31.01.2017р.
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