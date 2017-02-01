Віктор ЖИХ: Куди йдуть гроші від екологічного податку

Серед багатьох податків та сборів в України є й такі, що не дуже відомі пересічним громадянам. Одним з них є екологічний податок. Згідно чинного Податкового кодексу України екологічний податок – є “загальнодержавним обов’язковим платежем, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року”.

Треба зазначити, що цей податок дає бюджету чималі суми прибутку, а з 2017 ставки цього податку значно зросли, в наслідок чого у 2017 уряд очікує отримати з цього податку більш ніж мільярд гривень.

Розподіл екологічного податку між державним і місцевими бюджетами

Роки Державний бюджет Спеціальний фонд місцевих бюджетів Всього У т.ч. до сільських, селищних, міських бюджетів, та з 2015 р. і бюджетів об’єднаних територіальних громад У т.ч. до обласних бюджетів 2017 20 80 25 55 2016 20 80 25 55 2015 20 80 25 55 2014 65 35 25 10 2013 53 47 33,5 13,5 2012 30 70 50 20

До того ж треба зазначити, що Екологічний податок має цільове призначення і, отже, має спрямовуватися виключно на фінансування природоохоронних заходів.

Як це відбувається насправді проаналізували у Палаті податкових консультантів України в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження» у частині надання допомоги в реалізації компоненту «Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні», що реалізується «Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). на прикладі Луганської області.

У 2016 році сумарно до бюджетів разом по області сплачено екологічного податку на суму 226 157,509 тис. грн. Ця сума перевищує майже в 6 разів аналогічну суму за попередній рік.

Найбільша сума податку сплачується за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення:- 187988,524 тис. грн. у 2016 році.

Наступними за вагомістю є надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини та надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти.

З 2011 по 2015 рік на території Луганської області діяла Обласна програма з охорони навколишнього середовища, метою якої визначено здійснення заходів, спрямованих на “охорону навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціональне використання і відтворення природних ресурсів”. На виконання Програми передбачалось 5 424 736,693 тис. грн. на 5 років. Зокрема, у 2014 році Програмою було передбачено виконання 97 заходів на загальну суму 469 701,587 тис. грн. Станом на 1.04.2014 року фактично було профінансовано лише 18 заходів на суму 7 371,981 тис. грн., у тому числі на 120 тис. грн. за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, 612 тис. грн. і 768,6 тис. грн. – відповідно за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і місцевих бюджетів, і майже 6 млн. грн. за рахунок підприємств та інших джерел.

Тобто виконання Програми склало лише 1,6% з державних фондів охорони навколишнього природного середовища!

Дещо інші дані стосовно витрачання коштів на природоохоронну діяльність містяться у Звіті про виконання місцевих бюджетів Луганської області. За даними цього Звіту є суттєві розбіжності між коштами, які затверджені місцевими радами на виконання певних заходів, і фактично виконаними заходами. Станом на 1 січня 2015 року на фінансування заходів з природоохоронної діяльності на звітний рік було затверджено місцевими радами 149 137 тис. грн., у тому числі обласним бюджетом на суму 54 599,9 тис. грн. Виконано за звітний рік разом по області лише на 17 306,4 тис. грн., у тому числі обласний бюджет – 3 921,6 тис. грн. Найбільше фінансування отримали заходи щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів – 11 215,6 тис. грн. разом по області (із запланованих 96 948,4 тис. грн), у тому числі 3 424,9 тис. грн. обласний бюджет (із запланованих 46 423,4 тис. грн.). Серед інших заходів, що отримали фінансування, є заходи щодо ліквідації іншого забруднення та інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища. На збереження природно-заповідного фонду місцевими радами кошти були затверджені, але фактично коштів виділено не було.

Станом на 1 січня 2016 року на фінансування заходів з природоохоронної діяльності на звітний рік було затверджено місцевими радами 23 042,7 тис. грн. (що на 84,5% менше порівняно з попереднім роком), у тому числі обласний бюджет – 4 728,8 тис. грн. (що становить близько 10% запланованої суми від попереднього року). Виконано заходів за звітний період, відповідно, по області – на суму 10 471,1 тис. грн., обласним бюджетом – 4 458 тис. грн. Слід звернути увагу на майже 95% виконання обласного бюджету, з якого заходи щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів та утилізації відходів були виконані повністю.

Станом на 1 грудня 2016 року затверджено місцевими радами на звітний рік заходів на суму 53 467 тис. грн., у тому числі обласним бюджетом – 37 883 тис. грн. Фактично за 11 місяців 2016 року виконано заходів разом по області на суму 4 976 тис. грн. (або 9% від запланованих), у тому числі обласним бюджетом – на суму 1 061,9 тис. грн. (або 2,8%).

Очевидно, що сума коштів, які витрачаються на природоохоронну діяльність, є набагато меншою за отриману суму екологічного податку.

Незважаючи на проведення АТО в регіоні, деякі промислові підприємства продовжують свою роботу і, отже, впливають на стан навколишнього середовища. Крім того, внаслідок самого проведення АТО (пожежі і обстріли) необхідні кошти на ліквідацію наслідків та проведення додаткового комплексу природоохоронних заходів.

І це ситуація лише по Луганській області. Та чи краща вона в інших регіонах?

Й головне: куди спрямовуються ці кошти?

Громадська організація “Поряд з вами” продовжує моніторити ситуацію та закликає інші громадські організації та небайдужих громадян долучитися до моніторингу.

Віктор Жих

керівник Дніпровського осередку

31.01.2017р.