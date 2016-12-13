«Butterfly Effect» у стінах святої Софії (ФОТО)

У будинку Мітрополика Київської Софії пройшов спільний благодійний захід – презентація календаря BUTEF (від англ. «Butterfly Effect») «Янголи серед нас». Про це повідомляє Інформаційне агентство “Поряд з вами”.

Метою проекту “Янголи серед нас” є збір коштів на створення та оснащення реабілітаційного центру для інвалідів АТО.

Календар був створений за участю чоловіків – інвалідів АТО і жінок – учасниць бойових дій в зоні АТО, волонтерів, військових журналістів, громадських активістів тощо, які зробили істотний внесок для підтримки української армії, добровольчих батальйонів, інвалідів АТО, жінок-переселенок і постраждалих від військових дій, а також їхніх дітей та дітей-сиріт-переселенців.

Це візуальна інтерпретація внутрішнього світу українських чоловіків-героїв, які добровільно пожертвували своїм здоров’ям заради незалежності України та світу на українській землі і українських жінок – берегинь і опікунок стражденних, утішниць в горі, помічниць на ратному полі, стовпів української нації, на чиї плечі лягли жахливі тяготи війни: захист своєї Батьківщини і родини, починаючи з окопів і закінчуючи збором благодійної допомоги для фронту, медичною, психологічною, реабілітаційною та іншими видами допомоги.

Захід відбувся під егідою Уповноваженого Президента України з питань реабілітації поранених учасників АТО за участі благодійної площадки kupno.org під егідою благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Петиція України», громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО», української соціально-орієнтовної марки BUTEF® за підтримки стратегічного партнеру «Український кризовий медіа-центр», партнеру – благодійного фонду «Фонд культурних ініціатив ArtHuss» та Національного заповідника «Софія Київська»

Серед відомих людей, які взяли участь в проекті – герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук; Олена Білозерська – воїн-доброволець, громадський діяч, журналіст; Аміна Окуєва – прес-офіцер полку поліції особливого призначення «Київ»; Євгенія Кулеба – громадський активіст, ініціатор створення у Києві Скверу Небесної Сотні; Юлія Марушевська – громадський активіст, реформатор, нещодавно – голова одеської митниці.

Фотозйомка проходила в інтер’єрах Собору святої Софії Київської.