За зверненням ГО “Поряд з вами” Міносвіти нагадало підрозділам про цифрову безпеку

Громадська організація “Поряд з вами” отримала відповідь з Міністерства освіти та науки, в якій повідомлено, що за зверненням цього ГО на місцеві органи управління освітою видано листа з рекомендацією щодо дотримання вимог цифрової безпеки, зокрема оформлення офіційних електронних адресів в доменну зону GOV.UA..

Про це повідомляє інформаційне агентство “Поряд з вами”.

Експерт по медіабезпеці Юлія Мироненко прокоментувала ситуацію, що склалася в місцевих управліннях освіти:

“Поруч з економічним та технічним розвитком держави, є фактор її інформаційної стійкості. Сьогодні ми майже цілодобово знаходимося, працюємо в інформаційному полі. Майже все діловодство, зокрема – документація, листуваня так чи інакше знаходяться в інтернет-просторі і далеко не завжди мають відповідний захист.

Небезпека може полягати в зовнішньому моніторингу службової або таємної інформації, копіюванні або спотворенні, викривленні або видаленні документів через віддаленний доступ. Це може відбуватися або через нерозуміння чиновниками сучасних викликів, або через низький рівень відповідальності. Один з прикладів – це ігнорування постанов Уряду щодо переводу електронного діловодства у сегмент, який контролюється державою. Зокрема – безліч досі існуючих в державних та комунальних установах електронних скриньок, розташованих в російському сегменті, тобто, таких, що знаходяться безпосередньо під контролем російської служби безпеки.

Тобто, коли ми не думаючі про наслідки, нехтуємо інформаційною безпекою, маємо великий ризик бути керованими ззовні.” – пояснила Юлія Мироненко.

Нагадаємо, що у серпні експерти по медіабезпеці виявили в місцевих структурах управління освітою близько 60 організацій, які досі користуються електронними скриньками російської доменної зони. У зв’язку з чим ГО “Поряд з вами” було змушено видати заяву та звернення до СБУ та МОН.

Наводимо копію відповіді МОН.

За місяць спеціалісти обіцяють зробити ще один моніторинг, результати якого також будуть оприлюднені.